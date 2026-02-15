Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 10:34

На Бермудах умер известный британский кот-дипломат

Ставший талисманом МИД Великобритании кот умер от старости на Бермудах

Кот-дипломат Палмерстон Кот-дипломат Палмерстон Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Великобритания прощается с одним из самых необычных своих сотрудников: 12 февраля на Бермудах мирно скончался знаменитый кот-дипломат Палмерстон, служивший в британском МИД «мышеловом», о чем сообщили в его личном аккаунте в соцсети X. Свою карьеру Палмерстон начал в 2016 году, когда его взяли из приюта Battersea на почетную должность «главного мышелова» Форин-офиса.

Палмерстон, выдающийся дипломат, мирно скончался 12 февраля, — гласит текст заявления.

Кот на протяжении четырех лет был неотъемлемой частью Уайтхолла и стал настоящим символом британской дипломатии и любимцем публики, уточнила газета The Guardian. В 2020 году Палмерстон ушел в отставку, выбрав спокойную жизнь вне объективов телекамер, однако в феврале 2025 года он триумфально вернулся к делам в качестве «консультанта» при новом губернаторе Бермудских островов.

За годы службы Палмерстон стал важным инструментом «мягкой силы» Великобритании. Подписчики и коллеги отмечали, что пушистый дипломат помогал укреплять международные связи и подчеркивал разнообразие сотрудников ведомства.

Ранее британская короткошерстная кошка по кличке Флосси отметила свой 30-летний юбилей, что эквивалентно 160 годам человеческой жизни. В 2022 году она официально была признана Книгой рекордов Гиннесса старейшей кошкой в мире, и, несмотря на почтенный возраст, долгожительница продолжает сохранять умеренную активность.

питомцы
дипломаты
кошки
Великобритания
Бермуды
