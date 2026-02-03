Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 18:52

Исчезновениям Бермудского треугольника нашли объяснение

Исчезновения в Бермудском треугольнике могут быть вызваны выбросами метана

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Исчезновения кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике могут объясняться выбросами метана со дна, которые снижают плотность воды, заявил ученый Рональд Каппер. Из-за этого суда могут утратить способность держаться на воде, передает Daily Star.

По мнению эксперта, самолеты, которые летели низко над водой, могли столкнуться с негативными последствиями из-за воздействия метана, что влияло на их технические системы. Кнаппер отметил, что «активная зона» со временем стала более стабильной из-за уменьшения выбросов метана. Именно этим он объяснил уменьшение числа таинственных исчезновений за последние годы.

Бермудский треугольник, расположенный в Атлантическом океане между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, известен загадочными исчезновениями самолетов и судов. Особенно известен случай с пятью американскими бомбардировщиками, которые пропали в 1945 году.

Ранее группа американских ученых совершила уникальное открытие под Бермудскими островами: они обнаружили необычную геологическую структуру. Под океанической корой архипелага был найден массивный слой горных пород толщиной 20 км. Это явление не имеет аналогов на планете.

Бермуды
загадки
ученые
исчезновение
