Исчезновениям Бермудского треугольника нашли объяснение Исчезновения в Бермудском треугольнике могут быть вызваны выбросами метана

Исчезновения кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике могут объясняться выбросами метана со дна, которые снижают плотность воды, заявил ученый Рональд Каппер. Из-за этого суда могут утратить способность держаться на воде, передает Daily Star.

По мнению эксперта, самолеты, которые летели низко над водой, могли столкнуться с негативными последствиями из-за воздействия метана, что влияло на их технические системы. Кнаппер отметил, что «активная зона» со временем стала более стабильной из-за уменьшения выбросов метана. Именно этим он объяснил уменьшение числа таинственных исчезновений за последние годы.

Бермудский треугольник, расположенный в Атлантическом океане между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, известен загадочными исчезновениями самолетов и судов. Особенно известен случай с пятью американскими бомбардировщиками, которые пропали в 1945 году.

Ранее группа американских ученых совершила уникальное открытие под Бермудскими островами: они обнаружили необычную геологическую структуру. Под океанической корой архипелага был найден массивный слой горных пород толщиной 20 км. Это явление не имеет аналогов на планете.