Конец эвакуации из сектора Газа: как россиян возвращали из анклава Спецборт МЧС доставил в Москву последнюю группу россиян из сектора Газа

Фото: МЧС России

Спецборт МЧС России доставил в Москву последнюю группу граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, передает пресс-служба ведомства. О том, как проходило возвращение россиян на родину — в материале NEWS.ru.

Самолет Ил-76 совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово, на его борту находились 73 эвакуированных, включая 45 детей. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС.

Всего российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1124 человека, из них 518 детей. Таким образом, операция по эвакуации из сектора Газа граждан РФ завершена.

Кадры прибытия заключительной группы россиян и членов их семей из сектора Газы в Москву опубликовала пресс-служба МЧС РФ.

Начало эвакуации

Эвакуация граждан РФ из палестинского анклава началась 12 ноября. Первый спецборт Ил-76 МЧС РФ с 70 россиянами вылетел в Москву 13 ноября и приземлился в аэропорту Домодедово. Всех эвакуированных граждан перед отправкой в РФ направили на автобусах в Каир. В МЧС подчеркнули, что людей сопровождали врачи, психологи и спасатели, чтобы оказать необходимую помощь.

Сколько россиян хотели вернуться домой

Заявки для выхода из сектора Газы через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» подали 887 россиян, заявлял руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко.

«У нас есть 887 заявок от наших соотечественников и членов их семей на эвакуацию из сектора Газа», — говорил ранее он.

Эвакуация во время бомбежек

Эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта проходила на фоне бомбежек, рассказала гражданка РФ Яна Абухаджрас, прибывшая бортом МЧС в Москву. По ее словам, жилые дома взрываются в непосредственной близости от КПП.

Женщина отметила, что ее супруг остался в Газе, чтобы помогать пожилым родителям. Ей с двумя малолетними детьми пришлось ожидать перехода через границу 18 часов. После они пробыли в каирской гостинице около часа, а затем уже был вылет в Москву.

Она добавила, что посольство России, несмотря на отсутствие в Палестине связи, пыталось найти соотечественников по местным номерам. Абухаджрас поблагодарила МЧС и МИД РФ за эвакуацию.

Работа медиков МЧС

Медики МЧС России 500 раз оказали помощь гражданам РФ, перешедшим из сектора Газа, сообщили в министерстве. Несколько пострадавших нуждались в экстренной помощи.

«По линии медицинского обеспечения помощь была оказана более 500 раз как непосредственно на КПП „Рафах“, так и в оперативном штабе. В трех случаях помощь была оказана в экстренном порядке и предотвратила летальный исход эвакуируемых граждан», — заявили в МЧС.

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