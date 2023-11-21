Юлия Тимошенко — «железная леди» Украины. Что с ней сейчас? Рассказываем про карьеру украинской политической деятельницы Юлии Тимошенко

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Юлия Тимошенко

Первая в истории СНГ женщина на посту премьер-министра, трижды кандидат на пост президента Украины и третья из ста самых влиятельных женщин 2005 года в топе журнала Forbes. Все это — Юлия Тимошенко, украинская политическая деятельница. В конце ноября 2023 года она отмечает 63-летие. Рассказываем, как сложилась карьера Юлии Тимошенко и чем она занята сейчас.

Первые страницы биографии Юлии Тимошенко: детство, образование, бизнес

Будущая политическая деятельница родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске. При рождении она получила фамилию отца — Григян, а после школы взяла фамилию матери, которая ее и воспитывала, — Телегина. Юлия хорошо училась и ходила на кружок художественной гимнастики.

После школы Телегина поступила в Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара. Она отучилась на инженера-экономиста и получила диплом с отличием. В 1999 году Юлия защитила диссертацию, за что удостоилась степени кандидата экономических наук.

После вуза Юлия четыре года проработала на должности инженера-экономиста. В 1988 году, уже выйдя замуж и взяв фамилию Тимошенко, она решила войти в мир бизнеса. Супруги Тимошенко открыли точку видеопроката. Вскоре после этого муж и жена организовали молодежный развлекательный центр «Терминал».

«Газовая принцесса» Юлия Тимошенко

В 1991 году Юлия Тимошенко, ее супруг, а также друг семьи Александр Гравец учредили компанию «Украинский бензин» (она же КУБ), снабжающую топливом сельхоз Днепропетровска. Четыре года спустя на основе КУБ образовалась компания «Единые энергетические системы Украины». ЕЭСУ занималась бартерными сделками: импортировала российский газ на Украину в обмен на продукцию украинских предприятий. За руководство ЕЭСУ Юлия Тимошенко была прозвана «газовой принцессой».

Некоторые источники пишут, что ЕЭСУ были монополистами в сфере торговли российским газом на Украине. Однако это недостоверная информация, равно как сведения о годовом обороте корпорации размером в 11 миллиардов долларов (это число завышено примерно в 10 раз). Впрочем, ЕЭСУ все же были заметной фигурой на рынке. Тимошенко, возглавлявшая корпорацию, стала одной из наиболее значимых персон украинской экономики. До 1998 года она входила в список самых богатых бизнесменов страны.

Фото: Andrey Avdoshin/Russian Look Юлия Тимошенко (в центре)

Среди политиков, поддерживавших ЕЭСУ, был Павел Лазаренко, в девяностых находившийся на посту премьер-министра. Однако в 1997 году Лазаренко отстранили по указу президента Леонида Кучмы и корпорация потеряла покровителя. Сама Тимошенко к тому времени уже вышла на политическую арену и успела нажить недоброжелателей. В сумме все эти обстоятельства привели к ослаблению ЕЭСУ на рынке. К корпорации был выдвинут иск за неуплату налогов почти в полтора миллиарда гривен. В 1998 году корпорация прекратила свою деятельность. Окончательно она была ликвидирована в 2009 году.

Политическая жизнь Юлии Тимошенко

Новая страница в биографии Юлии Тимошенко открылась в 1996 году. Тимошенко стала народным депутатом. Причем уже через два года, в 1998 году, она снова получила место в Раде. В сферу деятельности Юлии попадало управление комитетом по вопросам бюджета.

В конце девяностых Тимошенко состояла в объединении «Громада». Когда же обвиненный в коррупции Павел Лазаренко, лидер «Громады», сбежал в Америку, Тимошенко организовала собственное объединение — «Батькивщину». Оно было зарегистрировано как политическая партия осенью 1999 года. А уже в декабре Тимошенко стала вице-премьером Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса. Ей удалось существенно поднять доходы страны в сфере электроэнергетики.

В конце 2000 года муж Тимошенко, обвиненный в неуплате налогов, стал фигурантом уголовного дела. А спустя полгода и саму Юлию сначала сняли с должности вице-премьера, а потом арестовали по обвинению в контрабанде газа во времена существования ЕЭСУ. Однако Юлия провела под арестом всего полмесяца. Затем обвинения были признаны несостоятельными и политическую деятельницу освободили.

В 2001 году Тимошенко создала и возглавила объединение оппозиционных партий «Форум национального спасения». Вскоре объединение стало называться «Блок Юлии Тимошенко». Встав во главу БЮТ, Тимошенко опять заняла депутатскую должность.

В 2004 году БЮТ поддерживали Виктора Ющенко, баллотировавшегося на президентский пост. Юлия стала одной из наиболее заметных участниц «оранжевой революции», сторонники которой ратовали за повторные выборы президента. Ющенко обошел Януковича и стал главой государства, а Тимошенко заняла пост премьер-министра Украины. Она стала первой в истории СНГ женщиной, занявшей эту должность. Среди главных достижений Тимошенко — повышение выплат для студентов, пенсионеров и молодых родителей в несколько раз.

Осенью 2005 года конфликты внутри правящей верхушки привели к отставке Тимошенко и ее сторонников. Однако Юлия не ушла в тень. Год спустя БЮТ снова принял участие в парламентских выборах и занял более половины мест в Верховной раде. А в 2007 году Тимошенко стала премьер-министром во второй раз. Мир находился в состоянии серьезного экономического кризиса, но Украине — во многом благодаря Тимошенко — удалось избежать дефолта. Однако в это же время Тимошенко подписала газовый договор с РФ. Позже это решение привело к серьезным последствиям — на Украине считали договор невыгодным.

В 2010 году Юлия баллотировалась на пост президента, но уступила Виктору Януковичу. За проигрышем последовало обвинение в «нанесении государству финансового ущерба». Главным аргументом против Тимошенко стал тот самый договор с РФ на «кабальных условиях». Осенью 2011 года Тимошенко была приговорена к 7 годам лишения свободы. Заключение Юлии вызвало общественное негодование и массовые протесты.

Освобождение из тюрьмы и возвращение на политическую арену

Тимошенко была реабилитирована в 2014 году, после того как в результате госпереворота Виктор Янукович был смещен с должности президента. Юлия не заставила себя ждать и тут же вернулась на политическую арену. Она приняла участие во внеочередных президентских выборах, но ее обошел Петр Порошенко. Впрочем, несмотря на поражение, оппозиционерка Тимошенко оставалась главным противником Порошенко на политическом поприще.

После выборов в парламент 2014 года Тимошенко вновь заняла должность народного депутата. Она выступала за поддержку фермерства и волонтерских движений. В следующие пять лет одной из главных инициатив Юлии были проверка и регулирование тарифов на ЖКУ.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Юлия Тимошенко

В 2019 году Тимошенко снова выдвинулась от «Батькивщины» на пост президента, но заняла лишь третье место после Владимира Зеленского и Петра Порошенко. В том же году она была вновь избрана депутатом Верховной рады. С этого времени и по 2022 год Юлия выступала:

против «земельных законов», позволяющих продавать земли сельхоза;

за упрощение системы налогообложения для малого бизнеса;

за обеспечение жителей Украины газом по закупочной цене;

за запрет импорта газа из РФ и Белоруссии;

за создание антикоррупционной комиссии против компании «Нафтогаз Украины».

Чем занята Юлия Тимошенко сейчас

В начале СВО Юлия Тимошенко находилась на территории Украины. Однако позже политическая деятельница перебралась в Польшу. А в 2023 году ее заметили на отдыхе в Дубае, за что политик была серьезно раскритикована.

После этого инцидента Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий депутатам покидать страну ради туризма. Однако скандал не повлиял на жизнь Юлии Тимошенко и не привел к снятию ее с правительственного поста.

Последние новости о Юлии Тимошенко

Сейчас Юлия Тимошенко по-прежнему занимает должность народного депутата. Она все так же стоит во главе «Батькивщины». У Юлии Тимошенко есть собственный YouTube-канал, на котором освещаются новости и позиции «Батькивщины» по политическим вопросам.

Семья Юлии Тимошенко

С 1979 года Юлия состоит в браке с предпринимателем Александром Тимошенко. В 1980 году их семья пополнилась девочкой по имени Евгения. На сегодняшний день у Юлии Тимошенко трое внуков: Ева, Давид и Адам.

Фото: Григорий Василенко/РИА Новости Юлия Тимошенко с супругом Александром

Взгляды Юлии Тимошенко можно разделять или осуждать. Но нельзя не признать, что она является одной из наиболее ярких политических деятельниц СНГ. Теперь вы знакомы с биографией Юлии Тимошенко и знаете, где находится и чем занята Юлия Тимошенко сейчас.

Читайте также:

Ксения Собчак: от светской львицы до оппозиционной журналистки

Павел Дуров: как живет создатель VK и Telegram

«Я себя сделала сама»: биография Лолиты Милявской

Разная жизнь Никиты Хрущева: репрессии, оттепель, ракеты и кукуруза

От военного детства к актерскому пантеону — биография Людмилы Гурченко