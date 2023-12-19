Названо число россиян, находящихся в плену у ХАМАС Бен Цви: трое россиян находятся в плену у палестинского движения ХАМАС

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трое человек с российским гражданством по-прежнему удерживаются бойцами ХАМАС, заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. В эфире телеканала «Россия 24» дипломат уточнил, что всего в плену у палестинского движения находятся около 130 человек.

Находится в руках ХАМАС 130 заложников. Из них, по-моему, 11 граждан других стран, у которых нет израильского гражданства. <…> У части из них есть российское гражданство, по-моему, [россиян] трое, — заявил он.

В конце ноября Бен Цви рассказывал о семи россиянах в плену у палестинцев. По его словам, родственники заложников, у которых есть российские паспорта, обращались напрямую к российским властям. Он также назвал военным преступлением решение держать гражданское население в заложниках.

Вечером 18 декабря спецборт МЧС России доставил в Москву последнюю группу граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа. Операция по эвакуации граждан России завершилась. Ил-76 совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово, на его борту 73 эвакуированных, включая 45 детей. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС.

Одна из первых израильских заложниц, освобожденная палестинской группировкой ХАМАС, Йохевед Лифшиц рассказала об ужасных условиях, в которых живут пленные. Как заявила женщина, в туннелях не хватает воздуха, также нет достаточного количества медикаментов и продовольствия. По ее словам, всех заложников необходимо срочно освободить, иначе они не выживут.