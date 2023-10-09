Что такое Антанта: цели и значение союза России, Франции и Великобритании Вспоминаем историю «сердечного союза» России, Великобритании и Франции: с какой целью создали Антанту и к чему это привело

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Союз Антанты

31 августа 2023 года исполнилось 116 лет со дня создания Антанты — военно-политического блока, в который вошли Россия, Великобритания и Франция. Антанта сыграла одну из ведущих ролей в Первой мировой войне. Обратимся к истории XX века, чтобы восстановить хронологию событий тех лет.

Предпосылки войны между Антантой и Тройственным союзом

В конце XIX века — начале XX политическая обстановка в мире стремительно накалялась. Нарастающий конфликт был спровоцирован рядом причин, главная из которых — итоги Франко-прусской войны (1870–1871). Победа Пруссии привела к окончательному формированию Германской империи под руководством канцлера Отто фон Бисмарка.

Германия выбрала вектор экспансионистской политики. В частности, ее интересовали колонии в Африке и Океании. Это не могло не встревожить другие мировые державы, в первую очередь Великобританию. Германия создала и активно развивала морской флот, что ставило под угрозу экономическое благополучие Соединенного Королевства. При этом немецкие военно-морские базы находились прямо напротив Британских островов. Это создавало непосредственную угрозу Англии.

Тем временем между Российской империей и Австро-Венгрией нарастало напряжение из-за Балканов. Вена, как и Германская империя, придерживалась экспансионистской политики и рассматривала Балканы как территорию для колонизации. Россия же ратовала за независимость балканских славян.

Нарастающие противоречия привели к тому, что страны Европы стали объединяться в военно-политические союзы. Первый шаг к созданию такого блока сделал Отто фон Бисмарк. В 1879 году в Вене было подписано соглашение Двойственного союза между Германской империей и Австро-Венгрией. Договор провозглашал:

взаимную помощь при нападении Российской империи или ее союзника (Франции);

заключение мира только по обоюдному согласию;

консультирование по вопросам политического и экономического характера;

отказ от поддержки любых объединений, действующих против одной из стран союза.

Спустя 3 года, в 1882 году, Двойственный союз стал Тройственным: к нему примкнула Италия, у которой также обострились отношения с Францией. Повсеместная милитаризация делала мировой конфликт неизбежным.

История создания Антанты

Авторитет Франции, проигравшей в Франко-прусской войне, был подорван. Среди французов нарастали реваншистские настроения. Стране нужен был мощный союзник. В не меньшей степени ей требовались ресурсы для противостояния Тройственному союзу.

Первым шагом к созданию Антанты стал франко-русский договор 1891 года. Согласно договору, Франция и Россия гарантировали друг другу помощь в случае нападения Тройственного союза.

Напряженность в мире росла, и Лондону пришлось отказаться от политики «блестящей изоляции». Великобритании требовались союзники перед лицом Тройственного союза. Соединенное Королевство сделало выбор в пользу Франции. 8 апреля 1904 года Лондон и Париж подписали «сердечное согласие». В договоре они сформулировали свои колониальные притязания, которые еще будут рассмотрены ниже.

Создание Антанты датируется 31 августа 1907 года. В этот день Англия и Россия, давние соперники, заключили Англо-русскую конвенцию. Великобритании требовался еще один союзник в близящемся конфликте. А Россия, проигравшая в Русско-японской войне, рассчитывала, что Лондон окажет влияние на Токио. В договоре страны распределили зоны влияния на Ближнем Востоке и в Тибете.

Подписание взаимных договоров позволило Санкт-Петербургу, Лондону и Парижу урегулировать острые территориальные вопросы. В рамках соглашений страны-союзники:

произвели раздел земель Африки и Нового Света (Франция получила ряд африканских колоний, Великобритания — Ньюфаундленд);

разграничили территории Средней Азии (Афганистан и юг Персии перешли под влияние Великобритании, север Персии — России);

признали нейтральный статус Тибета и центральной части Персии.

Формирование блока Антанты завершилось 5 сентября 1914 года. В этот день 3 державы подписали Соглашение о незаключении сепаратного мира в войне против Германской империи. Оно обязывало страны союза не выходить из конфликта в одностороннем порядке.

Цели Антанты

Главной целью Антанты было подавление развития Германской империи. Россия и Франция планировали истощить врага войной на два фронта, а Великобритания — блокадой с моря. При этом страны, входящие в Антанту, действовали исключительно в собственных интересах:

Франция надеялась взять реванш после Франко-прусской войны и вернуть потерянные территории Эльзаса и Лотарингии;

Великобритания хотела подавить экономический рост Германии, в которой видела как противника на рынке, так и угрозу своей независимости;

Российская империя стремилась распространить свое влияние на средиземноморские территории.

Страны Антанты и Тройственного союза в Первой мировой войне

28 июня 1914 года сербский студент-националист Гаврило Принцип застрелил Франца Фердинанда, эрцгерцога Австро-Венгрии. Это преступление, произошедшее на территории Сараево, стало триггером для начала Первой мировой войны. Войска Австро-Венгрии вошли в Сербию.

В Первую мировую войну к членам Антанты стали присоединяться другие страны. На сторону союза перешла Италия, которой были обещаны территории Австро-Венгрии, Турции и Албании. К союзу также примкнули десятки других стран, включая США и Японию. Под знаменем Антанты объединились все государства антигерманской коалиции.

Тем временем на сторону Тройственного союза встали Османская империя и Болгария. Вместе с Германской империей и Австро-Венгрией они стали именоваться Центральными державами, или Странами центрального блока.

В Первой мировой войне участвовало 38 из 59 государств, существовавших на тот момент. Количество жертв конфликта, среди которых как бойцы Антанты и Тройственного союза, так и гражданские, составило около 40 миллионов человек.

Фото: Hohum/Public domain/via Wikimedia Commons Страны Антанты в Первой мировой войне

Интервенция Антанты в Советскую Россию

Октябрьская революция 1917 года оказала непосредственное влияние на ход Первой мировой войны. Члены Антанты восприняли большевиков как прогерманскую партию. Это мнение подкрепляли попытки советской власти вывести Россию из войны.

Стоит отметить, что революция не помешала России выполнить союзнические обязательства. Страны Антанты получили достаточно времени для мобилизации ресурсов. Война, как и прежде, велась с 2 фронтов: место армии России заняли войска США.

3 марта 1918 года был заключен Брестский мир. Германия получила право на оккупацию Украины, Прибалтики, Финляндии, части Закавказья и Белоруссии, а вместе с этим — доступ к продовольственным запасам. Это дало Центральным державам временное преимущество, хотя перевес сил все же сохранялся на стороне Антанты.

Антанта не признала Брестское соглашение, как не признала и советскую власть. Она начала поддержку, в том числе финансовую, антибольшевистского движения в Украине, Сибири, Кавказе и в казачьих областях.

23 декабря 1917 года Великобритания и Франция подписали конвенцию, в которой разграничили зоны ответственности над российской территорией. Под контроль Англии переходили Кавказ и казачьи области Дона и Кубани, к Франции — Украина, Бессарабия и Крым, к США и Японии — Сибирь и Дальний Восток.

6 марта 1918 года, через 3 дня после заключения Брестского мира, в Мурманске высадился английский десант. В краткие сроки численность армии Великобритании на территории России достигла отметки в 12–15 тысяч. Англичане захватили Мурманск и Архангельск. Интервенция стала набирать обороты.

В мае 1918 года по указанию из Парижа плененные Россией чешские солдаты подняли восстание. В ходе бунта они захватили ряд городов, включая Самару. В это время на Дальнем Востоке активизировались США и Япония.

А спустя полгода, по окончании войны, к интервенции присоединились войска Греции, Франции, Италии и Сербии. Интервенты оказывали помощь белому движению. Таким образом они надеялись образовать подконтрольные правительства на территории России.

Однако идея интервенции не пользовалась популярностью среди населения стран Антанты. В отдельных государствах стали нарастать революционные настроения. В 1919 году Франция вывела войска с территорий Советской России. Чуть позже аналогичным образом поступила Великобритания. Интервенция как таковая закончилась в 1922 году, с уходом японских войск с территории Дальнего Востока.

Антанта после Первой мировой войны

Первая мировая война завершилась капитуляцией Германии и победой Антанты. Германия и Австро-Венгрия стали республиками, в России установилась большевистская власть, а земли Османской империи были разделены между государствами-победителями. Это способствовало радикальному переустройству Европы и мира в целом.

В конце войны был организован Верховный совет Антанты. В его состав вошли Великобритания, Франция, США, Италия и Япония. Совет выполнял роль так называемого «мирового правительства». Он перекроил политическую карту по собственному усмотрению — как принято говорить, «по линейке». По мнению некоторых историков, решения Верховного совета привели к зарождению дальнейших территориальных конфликтов и косвенно способствовали началу Второй мировой войны.

Совет Антанты вершил судьбы мира, но сам он был раздираем внутренними противоречиями. Раздор подкреплялся неудачной политикой по отношению к Советской России. Потребность в совете отпала с появлением Лиги Наций. В 1922 году, с завершением интервенции в России, Антанта фактически прекратила существование.

Читайте также:

«Битва гигантов»: каким мир запомнил сражение под Бородино

Первый пионер или доносчик: реальная история Павлика Морозова

Норманнская теория — историческая проблема с политическим подтекстом

Случайность, изменившая мир: как открыли антибиотик пенициллин

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы