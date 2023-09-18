«Битва гигантов»: каким мир запомнил сражение под Бородино Вспоминаем одну из самых неоднозначных битв Отечественной войны 1812 года и рассказываем, как отмечают День Бородино сегодня

Фото: Louis Lejeune/Public domain/via Wikimedia Commons

Бородинское поле, Московская губерния, картина Луи Лежена, 1812 год

В 2023 году отмечается 211-я годовщина Бородинского сражения. Битва под Бородино вошла в историю России как самый неоднозначный бой за всю войну с Наполеоном. Рассказываем о наиболее ярком эпизоде Отечественной войны 1812 года и о том, какое значение это памятное событие имеет сегодня.

Битва под Бородино в контексте истории

Армия Наполеона ступила на территорию Российской империи 24 июня 1812 года. Первые месяцы войны русские войска оставались в невыгодном положении. Они были вынуждены отступать, тогда как противники быстро продвигались вперед. Александр I был недоволен стратегией полководца Михаила Барклая-де-Толли, отказавшегося от контрнаступления. По решению царя, в августе 1812 года Барклай-де-Толли был отстранен от командования войском.

Место главнокомандующего занял Михаил Голенищев-Кутузов. Кутузов рассчитывал продолжить отступление, чтобы изнурить врага и дождаться подкрепления. Однако Александр I настаивал на встрече с противником лицом к лицу. Его рвение разделяла и настроенная на битву армия. В итоге русские войска прекратили отступление и разместились в поле у села Бородино в 125 километрах от Москвы.

Расположение и численность армий к началу Бородинского сражения

К началу сражения русская армия насчитывала от 103 до 154 тысяч человек, включая ополченцев. «Великая армия» Наполеона включала порядка 135 тысяч, если верить перекличке в Гжатске от 2 сентября 1812 года. Впрочем, эти цифры остаются условными, и численность сражающихся сторон вызывает вопросы по сей день.

Русская армия была выстроена в прямую линию протяженностью около восьми километров. Правый фланг проходил вдоль обрывистого берега реки Король, который защищал Новую Смоленскую дорогу. Центральную позицию занимала батарея Раевского. Слева на линии фронта располагался Шевардинский редут, за которым находились Семеновские флеши.

Наполеон принял решение атаковать с левого фланга, так как тот был самой слабой позицией врага. За два дня до Бородинского сражения, 5 сентября, состоялся Шевардинский бой, закончившийся победой французов. Однако даже проигранная битва пошла русским на пользу: они получили фору, чтобы укрепиться на основных позициях.

Потеря Шевардино не ослабила русскую армию. Москва была по-прежнему надежно защищена с правого фланга. Линию фронта укрепляла артиллерия, протянувшаяся на все восемь километров. А сами войска были выстроены в три ряда:

пeхота;

кaвaлерийские корпуса;

peзерв.

Наконец, расположение русских войск давало простор для маневров. Такие условия позволяли атаковать врага сразу с нескольких сторон. Как показала история, полководцы не преминули воспользоваться выгодным положением.

Фото: Robert Alexander Hillingford/Public domain/via Wikimedia Commons Наполеон при Бородино. Художник Роберт Александр Хиллингфорд, конец XIX века

7 сентября 1812 года — день Бородинского сражения

Бородинское сражение началось в 05:30 утра вместе с залпами французских пушек. Наполеон решил полностью разгромить левый фланг русской армии. Именно туда он направил основную часть войск. Но Кутузов, предусмотрев ход противника, укрепил проседающую позицию с помощью пехотного резерва. В итоге моментальный разгром врага, на который рассчитывал Наполеон, обернулся ожесточенным встречным боем.

Если говорить о Бородинском сражении кратко, то можно выделить несколько этапов битвы. Первым из них стал бой за Семеновские, или Багратионовы, флеши. Полки Наполеона нападали на укрепления восемь раз. Сражение завершилось рукопашной схваткой, которая длилась около часа. В этой битве генерал Багратион получил тяжелое осколочное ранение, от которого умер две недели спустя. Флеши были разгромлены, но полки Наполеона также понесли серьезные потери.

Следующим этапом сражения стала битва за Утицкий курган. Этот стратегический пункт прикрывал Старую Смоленскую дорогу. За ее оборону отвечал пехотный корпус во главе с генералом Тучковым. Курган несколько раз переходил «из рук в руки». Сначала армии Наполеона удалось захватить его за счет численного преимущества. Но Тучков смог отбить курган благодаря контратаке, в разгар которой отдал жизнь. Однако после отступления в Семеновский овраг русская армия все же уступила Утицкий курган противнику.

Когда ситуация на левом фланге обострилась, к битве присоединились генералы Уваров и Платов. Казацкая конница во главе с Уваровым навязала французам сражение, между тем как Платов атаковал противника с тыла. Чтобы отбить атаку конницы, Наполеону пришлось приостановить начавшийся в то время штурм батареи Раевского. В итоге рейд Уварова и Платова отвоевал для русской армии целых два часа для укрепления артиллерии на центральных позициях.

Батарея Раевского — эпицентр Бородинского сражения

В центре Бородинского поля находился холм, на котором выстроилась артиллерия корпуса Раевского, состоящая из 18 орудий. Именно сюда, оставив левый фланг, Наполеон направил основные силы. Аналогичным образом поступил и Кутузов, который перебросил на помощь Раевскому часть кавалерии.

Французская артиллерия обстреливала батарею Раевского из 150 орудий. В то же время в сторону батареи двигалась пехота «Великой армии». Ожесточенный бой занял чуть больше часа, в результате чего батарея Раевского была разгромлена. И все же потери, в том числе стратегических пунктов, не ослабили русскую армию. Она отступила всего на 1.5 километра.

План Наполеона измотать противника продолжительными атаками не сработал. «Великая армия» так и не получила существенных преимуществ на поле боя. Наполеон принял решение прекратить штурм. Он приказал войскам отступить для непродолжительного отдыха. Предполагалось, что бой продолжится на следующее утро.

Фото: Vasily Vereshchagin/Public domain/via Wikimedia Commons Конец Бородинского боя. Верещагин (около 1899 г.)

Итоги «битвы гигантов»: чем закончилось Бородинское сражение

Бородинское сражение началось 7 сентября и длилось 12 часов. Пушечный обстрел не прекращался до захода солнца. По итогам битвы французам удалось уничтожить Багратионовы флеши и батарею Раевского. Но возведенные там укрепления также были разрушены, так что сами территории больше не имели стратегической ценности.

Кутузов, как и Наполеон, намеревался продолжить битву на следующий день. Но большие потери вынудили его увести войска к Можайску. Армия оставила прежние позиции ночью под защитой арьергарда. Утром Наполеон узнал об отступлении противника, но принял решение не отправляться в погоню. Он не видел перспектив победы.

Сражение при Бородино, будучи «дуэлью» Нaполеона и Кyтузова, нередко называется «битвой гигантов». Потери обеих сторон исчисляются в тысячах. Для русских это число составило 50 тысяч, для «Великой армии» — 35. Во время сражения пострадали 27 русских генералов, четверо из которых погибли. Армия Наполеона лишилась 12 генералов, еще 38 получили ранения. Обе стороны считали себя победившими.

Влияние Бородинского сражения на русскую и французскую армии

Прусский военачальник Карл фон Клаузевиц писал, что победа — это не триумф на поле боя, а физическое и моральное подавление врага. Эта идея как нельзя лучше описывает итоги битвы под Бородино. Бородинское сражение укрепило оптимистические настроения внутри русской армии. Миф о непобедимости Наполеона был развеян. Убедившись в уязвимости врага, армия быстро восстановилась и начала готовиться к дальнейшим столкновениям.

Войска Наполеона, напротив, пришли в моральный упадок. Французы начали отступление, которое закончилось для них разгромом в битве на Березине. В этом бою «Великая армия» лишилась 50 тысяч человек. Тем временем армия Кутузова потеряла от шести до восьми тысяч человек.

День Бородинского сражения в искусстве и народной памяти

Битва при Бородино навсегда вошла в историю, а также стала источником вдохновения для людей искусства. День Бородинского сражения увековечен в стихах и прозе А. Пушкина, М. Лермонтова, Д. Давыдова, Л. Толстого и других литераторов. Зарубежные писатели тоже не обделили битву вниманием: например, Шевардинскому бою посвящена короткая новелла Проспера Мериме «Взятие редута».

Эпизоды битвы запечатлены на полотнах В. Верещагина, С. Герасимова, Р. Горелова. А в 1912 году Николай II заказал у русско-немецкого живописца Ф. Рубо масштабную картину-панораму «Бородинская битва». Она достигает 11,5 метра в длину и 1,5 метра в ширину.

Фото: Дубопробка/Public domain/via Wikimedia Commons Бородинское поле. Главный монумент на месте, где была батарея Раевского

День Бородино: суть праздника

С 1995 года в РФ празднуется День воинской славы, также известный как День Бородинского сражения. Его принято отмечать 8 сентября. В этот день проводятся многочисленные тематические мероприятия, включая театрализованные реконструкции. Их суть — воспроизвести события битвы при Бородино и познакомить посетителей с деталями военного быта того времени: от одежды и музыки до медицинских инструментов.

В 2023 году реконструкция Бородинского сражения прошла 1–3 сентября. Тематический военно-исторический фестиваль по традиции развернулся на территории Бородинского музея-заповедника. Так память о событиях прошлого находит отражение в современном мире.

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