Назван главный минус программы компенсации аренды жилья семьям с детьми

Компенсация аренды жилья молодым семьям с детьми может привести к росту арендных ставок, заявила NEWS.ru доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов Университета «Синергия» Наталия Тельминова. Она провела аналогию с льготной ипотекой, которая спровоцировала значительный рост цен на жилье. Положительный эффект новой программы поддержки также может быть ограничен, считает эксперт.

Субсидированная ипотека повысила объемы строительства и улучшила жилищные условия для миллионов семей, но в то же время спровоцировала значительный рост цен на жилье. Аналогичный риск существует и на рынке аренды: арендодатели могут начать повышать ставки аренды, зная, что государство компенсирует молодым семьям — арендаторам значительную часть расходов. Это может ограничить положительный эффект программы, — сказала Тельминова.

По ее словам, программа потребует эффективной системы контроля и верификации, чтобы исключить злоупотребления и фиктивную аренду недвижимости.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил компенсировать от 50% до 100% стоимости аренды. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Компенсацию смогут получить граждане РФ до 36 лет, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Для получения выплаты нужно обратиться в органы соцзащиты. Программа, по мнению Миронова, позволит решить проблемы молодежи и увеличить рождаемость.