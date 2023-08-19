18 — 21 августа 1991 года в Советском Союзе произошел острый политический кризис, впоследствии получивший название августовский путч. В результате попытки переворота к власти в стране хотели прийти члены Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению (ГКЧП) — самопровозглашенного органа, который взял на себя обязанности государственного управления.
Одной из главных причин путча было несогласие с проводимой президентом СССР Михаилом Горбачевым внутренней и внешней политикой. Он взял курс на перестройку всей государственной и общественной системы Советского Союза. Самопровозглашенный орган ставил перед собой задачу не допустить развала СССР. Горбачева в ходе путча изолировали в крымской резиденции Форос.
Противником ГКЧП выступил глава РСФСР Борис Ельцин. Он издал указ о том, что все исполнительные органы должны строго подчиняться президенту России (РСФСР). 19 августа в столицу и ряд крупных городов были введены войска.
В Москве около Белого дома начался стихийный митинг. Ельцин с танка обратился к собравшимся демонстрантам с призывом выступить против ГКЧП. Митинги прошли также в Ленинграде, Нижнем Новгороде, Свердловске, Новосибирске, Тюмени и в других городах страны.
21 августа во время движения танковой коллоны по Новоарбатскому тоннелю погибли три человека, официально признанные едиственными жертвами конфликта. В тот же день участники Комитета подписали указ о его роспуске.
После возвращения в Москву 22 авугста Горбачев отказался от должности председателя ЦК КПСС, распустил КПСС, кабинет министров, республиканские министерства и целый ряд других государственных органов. Попытки ГКЧП захватить власть не увенчались успехом, все члены Комитета были арестованы. Август 1991 года ознаменовал собой конец власти КПСС и привел к распаду СССР.
25 декабря 1991-го Верховный Совет РСФСР принял закон о переименовании республики в Российскую Федерацию.
Самые яркие события августовского путча — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Ввод войск в Москву 19 августа 1991 года. Августовский путч 1991 года
Фото: Александр Поляков/РИА Новости
Ввод войск в Москву 19 августа 1991 года. Августовский путч 1991 года
Фото: Александр Поляков/РИА Новости
Ввод войск в Москву 19 августа 1991 года. Августовский путч 1991 года
Фото: Александр Поляков/РИА Новости
Ввод войск в Москву 19 августа 1991 года. Августовский путч 1991 года
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Ввод войск в Москву 19 августа 1991 года. Августовский путч 1991 года
Фото: Кузьмин Валентин,Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС
Попытка государственного переворота в Москве в августе 1991 года
Фото: Соловьев Андрей/Фотохроника ТАСС
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года
Фото: Бабушкин Андрей/Фотохроника ТАСС
Строительство баррикад у здания Верховного Совета РСФСР, 1991 год
Фото: Соловьев Андрей/Фотохроника ТАСС
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года
Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС
Сторонники президента СССР Михаила Горбачева и президента РСФСР Бориса Ельцина у Дома Советов РСФСР на Краснопресненской набережной
Фото: Соловьев Андрей/Фотохроника ТАСС
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года
Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года
Фото: Global Look Press
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года
Фото: Global Look Press
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года
Фото: Global Look Press
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года
Фото: Global Look Press
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года
Фото: Global Look Press
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года
Фото: Global Look Press
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года
Фото: Global Look Press
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года
Фото: Global Look Press
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года
Фото: Global Look Press
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года
Фото: Global Look Press
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года
Фото: Global Look Press
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года
Фото: Global Look Press
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года
Фото: Global Look Press
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года
Фото: Global Look Press
Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года