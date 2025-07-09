Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 09:38

Супружескую пару нашли застреленной в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Супружескую пару нашли мертвой в поселке Лужайка Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что на телах были огнестрельные ранения.

Журналисты узнали, что тела найдены за домом четы. Рядом с ними лежали зарезанные собака и кошка. При этом в руках у мужчины полиция обнаружила охотничье ружье. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Рязанский областной суд вынес приговор по уголовному делу о расстреле двух человек на территории предприятия в Рязани. Обвиняемый получил 19 лет колонии строгого режима за убийство генерального директора и бухгалтера завода.

Следствие установило, что в июне 2024 года обвиняемый вооружился охотничьим ружьем, проник на территорию предприятия и произвел несколько выстрелов в руководство. Конфликт возник после увольнения сына обвиняемого с поста директора и последовавшего выявления финансовых нарушений.

До этого суд присяжных в Москве признал профессора МГТУ имени Баумана Александра Кибальченко виновным в заказном убийстве зятя. Мужчину не устраивало, что муж дочери пытался отнять детей при разводе.

стрельбы
Ленинградская область
семьи
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ситуация в Курской области утром 9 июля: разгром элиты, бегство наемников
Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске
Погода в Москве во вторник, 9 июля: рекордная жара с 1903 года, опасность
Указ о лишении гражданства главы УПЦ засекретили
Бойцы ВС России рассказали о захвате командира ВСУ
Захарова рассказала, что мешает урегулированию конфликта на Украине
В МИД призвали осудить теракты Киева в двух городах России
Мерц счел невозможным дипломатическое урегулирование на Украине
В Житомирской области полыхает аэродром ВСУ
Путешественникам дали советы, как уберечь себя от микробов в аэропорту
Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля
Россияне получили возможность мгновенно подтвердить участие в СВО
Сотрудники ГИБДД с сиренами выгнали волка из жилого района Башкирии
Эксперт дал прогноз по ценам на квартиры на ближайшие месяцы
«Бойцовский клуб»: в США призвали «сражаться» с решениями Трампа по Украине
В Госдуме назвали дату, когда Европа будет готова к войне с Россией
Лазарева вспомнила о жизни в России
«Поверьте мне»: экс-премьер РФ рассказал, зачем Зеленскому нужен конфликт
Депутат Горячева раскрыла, кто такие сталкеры и чем они опасны
В Германии указали на угрозу для США из-за наступления ВС России в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.