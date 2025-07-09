Супружескую пару нашли застреленной в Ленобласти

Супружескую пару нашли мертвой в поселке Лужайка Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что на телах были огнестрельные ранения.

Журналисты узнали, что тела найдены за домом четы. Рядом с ними лежали зарезанные собака и кошка. При этом в руках у мужчины полиция обнаружила охотничье ружье. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Рязанский областной суд вынес приговор по уголовному делу о расстреле двух человек на территории предприятия в Рязани. Обвиняемый получил 19 лет колонии строгого режима за убийство генерального директора и бухгалтера завода.

Следствие установило, что в июне 2024 года обвиняемый вооружился охотничьим ружьем, проник на территорию предприятия и произвел несколько выстрелов в руководство. Конфликт возник после увольнения сына обвиняемого с поста директора и последовавшего выявления финансовых нарушений.

До этого суд присяжных в Москве признал профессора МГТУ имени Баумана Александра Кибальченко виновным в заказном убийстве зятя. Мужчину не устраивало, что муж дочери пытался отнять детей при разводе.