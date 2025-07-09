ВСУ заминировали тела товарищей в ДНР ВСУ оставили десятки заминированных тел сослуживцев в Новоукраинке в ДНР

Вооруженные силы Украины оставили в Новоукраинке на территории ДНР десятки заминированных тел сослуживцев, сообщили ТАСС в Центральной группировке войск ВС России. Противник пошел на такой шаг после отступления из населенного пункта.

В Новоукраинке после себя противник оставил десятки заминированных тел своих сослуживцев, — уточнил собеседник агентства.

Бойцы группировки также предоставили видеозапись из Новоукраинки, на которой видны погибшие украинские солдаты. Вокруг тел установлены «растяжки» — скрытые взрывчатые устройства с пассивным механизмом активации.

Ранее выяснилось, что ВСУ добивали раненых сослуживцев в селе Перестройка на территории ДНР. Штурмовик ВС России сообщил, что украинцы также имеют привычку бросать своих на поле боя.

Солдаты ВСУ также использовали дроны и артиллерию для уничтожения своих товарищей, которые пытались сдаться в плен или уйти с позиций в Запорожье в ДНР. Российский штурмовик сообщил, что противник не жалеет собственных бойцов и добивает их на поле боя.