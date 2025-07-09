«Пехота отсутствует»: на Украине забили тревогу из-за количества дезертиров Журналист Бойко: за полгода на Украине возбудили сотни тысяч дел о дезертирах

За полгода на Украине возбудили 107 672 уголовных дела о дезертирстве в ВСУ, заявил журналист Владимир Бойко в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он отметил, что с начала СВО было всего 230 804 таких уголовных дела. Бойко добавил, что дезертиров не разыскивают и не исключают из списков личного состава воинских частей. В результате, по его словам, пехота испытывает острую нехватку в солдатах.

Как результат — сегодня в Вооруженных силах Украины отсутствует пехота. Совсем, — написал Бойко.

Журналист также сообщил, что в действительности на линии боевого соприкосновения находятся 30–50 тысяч украинских военных. Он пояснил, что в основном это операторы беспилотников. Помимо дезертирства, в ВСУ также нет правопорядка после упразднения военной юстиции, добавил Бойко.

Ранее журналист заявил, что с начала 2025 года из ВСУ дезертировали более 90 тысяч человек, в то время как с начала СВО — более 213 тысяч. Он также перечислил количество дезертиров по месяцам. По его словам, в январе из ВСУ бежали 18 145 человек, в феврале — 17 809, в марте — 16 349, в апреле — 18 331, в мае — 19 956.