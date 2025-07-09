Стало известно, сколько участники челябинского картеля заработали на детях В Челябинской области члены картеля заработали 90 млн рублей на детском питании

Члены картеля в Челябинской области заработали более 90 млн рублей на организации питания в школах и детских лагерях, информирует ТАСС. Сотрудники УФСБ России и представители ФАС пресекли сговор.

По данным ведомства, сотрудники выявили нарушения при заключении муниципальных контрактов на поставку горячего питания для образовательных учреждений и летних лагерей региона. УФАС подтвердило незаконность этих контрактов. Как пояснили в управлении, участники сговора подавали фиктивные заявки на торги, создавая иллюзию конкуренции.

По данным источника, картель организовали компании АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс». Также в сговоре участвовали два индивидуальных предпринимателя.

Ранее в России раскрыли картель, который пытался реализовать медицинские изделия на сумму более 620 млн рублей. В ФАС сообщили, что продукцию преступники планировали продавать в государственные учреждения в Санкт-Петербурге и Калининградской области.