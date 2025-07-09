В квартире Старовойта с видом на Неву идет ремонт

В квартире Старовойта с видом на Неву идет ремонт В квартире покончившего с собой Старовойта в Петербурге идет ремонт

В квартире наложившего на себя руки бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта в ЖК бизнес-класса в Петербурге с видом на Неву идет ремонт, сообщает РИА Новости. Одна из квартир экс-министра располагается в доме на Малоохтинском проспекте, консьержка подтвердила, что Старовойт здесь «иногда появлялся».

Сейчас в квартире идет ремонт. <…> Недавно начали, месяц-два назад, — сообщила собеседница агентства.

Возле дверей квартиры видна строительная пыль. В декларации о доходах за 2021 год, в бытность Старовойта губернатором Курской области, указана квартира на 165,1 кв. м в собственности его супруги и двух несовершеннолетних детей. Похожая трехкомнатная квартира тремя этажами выше выставлена на продажу за 47 млн рублей, уточнили в агентстве.

Ранее Следственный комитет России подтвердил, что Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе. Следственные органы ведут расследование случившегося и рассматривают в качестве основной версии гибели самоубийство.

До этого Старовойт был отстранен от должности министра транспорта указом президента России Владимира Путина. До своего назначения на этот пост в мае 2024 года он в течение шести лет занимал должность главы Курской области.