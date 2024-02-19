В Москве продали картину Айвазовского за 92 млн рублей Картину Айвазовского «Лунная ночь» продали на аукционе за 92 млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Выставка Ивана Айвазовского в Москве

Картина русского художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь» была продана на аукционе за 92 млн рублей, сообщили РИА Новости в Российском аукционном холдинге. Полотно было написано в 1878 году и являлось жемчужиной собрания. На нем изображен ночной пейзаж Константинополя.

Российский аукционный холдинг огласил результаты торгов, которые 18 февраля прошли в Московском аукционном доме. Наибольший ажиотаж ценителей искусства ожидаемо вызвала жемчужина собрания и главный топ-лот аукциона — морской пейзаж Константинополя с башнями «Лунная ночь» кисти Ивана Айвазовского. Живописное полотно 1878 года было приобретено на торгах за 92 млн рублей, — говорится в сообщении.

На аукционе также были проданы картины Ивана Репина «Патриарх Филарет», Николая Рериха «Гималаи», Василия Верещагина «Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде» и «Кентавр указующий» кисти Эрнста Неизвестного. Общая сумма продаж по завершении торгов составила 235,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Госфонд решил провести аукцион по продаже изумрудов. Торги пройдут на внутреннем рынке 5 марта 2024 года. Официальным продавцом изумрудов, хранящихся в Госфонде, является федеральное учреждение «Гохран России».