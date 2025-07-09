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09 июля 2025 в 09:50

Под Саратовом уничтожен готовивший теракт на железнодорожном мосту мужчина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской области уничтожен гражданин РФ, готовивший террористический акт, сообщили в ЦОС ФСБ. Местом совершения теракта, по замыслу злоумышленника, должен был стать железнодорожный мост. Террорист был ликвидирован при попытке изъять из тайника взрывное устройство.

На территории Саратовской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся сторонником признанной в России террористической и запрещенной организации, — сообщили в ЦОС.

Уточняется, что мужчина собирался осуществить подрыв железнодорожного моста с использованием хранящегося у него в тайнике самодельного взрывного устройства. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Установлено, что россиянин поддерживал контакты с украинской стороной. После совершения преступления он планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали 44-летнего жителя Симферопольского района Крыма, который собирал данные для Службы безопасности Украины. Мужчина добывал информацию о транспортной инфраструктуре полуострова и расположении воинских частей.

Саратовская область
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Саратов
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