Первый пионер или доносчик: реальная история Павлика Морозова Рассказываем реальную историю Павлика Морозова: как жил пионер-герой и кто на самом деле убил 14-летнего мальчика

Фото: rusamny.com/public domain/wikipedia/commons

Портрет Павлика Морозова, созданный на основе единственной известной его фотографии

Споры вокруг личности Павлика Морозова не утихают по сей день. Разногласия вызывают как роль мальчика в истории, так и обстоятельства его смерти. Со сменой эпох менялось и восприятие его личности. Попытаемся выяснить, как сложилась судьба ребенка на самом деле, и кратко рассмотрим все варианты истории Павлика Морозова.

Кратко о главном: как началась история Павлика Морозова на самом деле

Со смерти Павлика Морозова прошло почти 100 лет. Истинные обстоятельства судьбы и смерти мальчика до сих пор скрыты от общественности. С уверенностью можно говорить только о ранних годах жизни Морозова.

Павел родился 14 ноября 1918 года в селе Герасимовка, Уральская область. В это село его отец белорус Трофим Морозов был переселен вместе с семьей в рамках столыпинской аграрной реформы. Морозов-старший занимал должность председателя сельсовета. Пользуясь рабочими привилегиями, он выдавал фиктивные документы взамен на корзины продуктов.

Фото: sarmata.livejournal.com/public domainwikipedia/commons Павлик Морозов (в фуражке в центре) с одноклассниками, слева — его двоюродный брат Данила Морозов (1913 г. р.)

Скандальная репутация Трофима Морозова связана не только с фальсификацией бумаг. Морозов-старший не был примерным семьянином. Он страдал от алкоголизма, регулярно избивал жену и срывался на детях. Когда Павлу было 10 лет, отец ушел из семьи к любовнице, жившей по соседству. Павлу пришлось заменить главу семейства и взять под опеку 3 младших братьев. Чтобы успевать помогать матери, ребенок нередко пропускал занятия в школе.

Суд над Трофимом Морозовым и убийство Павлика и Федора

В 1931 году Трофима Морозова отстранили от должности председателя сельсовета. В это же время начали всплывать подписанные им поддельные «справки о бедняцком положении». Морозов-старший был обвинен в помощи кулакам. 20 февраля 1932 года его приговорили к 10 годам заключения.

Известно, что против Трофима Морозова свидетельствовала его бывшая жена, мать Павла. А вот был ли сам мальчик на слушании, неясно. Достоверных доказательств этому нет. По одной из версий, ребенок самостоятельно написал донос на отца из идеологических соображений. По другой — мальчик писал под диктовку матери, желавшей отомстить обидчику. Наконец, бытует мнение, что Павел вовсе не участвовал в процессе.

3 сентября 1932 года Павлик Морозов не пошел в школу. Вместо этого по наказу бабушки он отправился в лес на сбор клюквы. С собой он взял брата Федора. Спустя 3 дня обоих мальчиков нашли мертвыми с колото-резаными ранами.

Главными подозреваемыми в убийстве детей стали их дед и двоюродный брат. У них были обнаружены нож и окровавленная одежда. Они и два дяди Павлика были арестованы, причем двоюродного брата мальчиков приговорили к расстрелу. И тут на смену фактам приходят домыслы и идеологические легенды.

Как воспринимается история Павлика Морозова сегодня

На сегодняшний день существуют 3 версии того, как на самом деле развивалась история Павлика Морозова. Первая из них широко распространялась во времена СССР. Павлик был признан пионером-героем. При этом известно, что Морозов-младший не мог быть пионером в принципе: пионерский отряд в Герасимовке открыли только через месяц после его смерти.

Фото: Lumaca/CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons Памятник Павлику Морозову в Челябинске

Классическая советская версия гласит, что Павлик Морозов отрекся от отца, следуя государственной идеологии. За предательство он был убит мстительными родственниками-кулаками. Резонансное дело стало символом борьбы против «кулацкого террора». В 50-х на могиле Морозовых-младших возвели памятник, который превратился в место паломничества пионеров.

Стоит отметить, что в 1999 году дело Морозовых было пересмотрено в суде. Однако ни Генпрокуратура, ни Верховных суд не смогли реабилитировать родственников Павлика из-за отсутствия доказательств их невиновности. Этим аргументом нередко пользуются сторонники классической версии.

Во время перестройки в ход пошло новое толкование трагедии Морозовых. Павлик получил клеймо предателя, сдавшего отца под влиянием идеологии. Следуя этой же версии, ребенок погиб от рук чекистов. Его жертва была нужна, чтобы создать и растиражировать героический образ борца с кулачеством. Мальчика использовали для пропаганды коллективизации и пионерских организаций.

Наконец, третья версия гласит, что история Павлика Морозова — в первую очередь про семейный разлад. Бытует мнение, что поступок мальчика мотивирован желанием помочь матери. Павлик надеялся, что отца припугнут и заставят вернуться в семью. А родственники Морозова-младшего, убив его, рассчитывали получить причитающуюся ему долю земли. В итоге бытовые распри привели к трагедии и стали инструментом пропаганды, причем целых 2 раза.

Какая из версий жизни и гибели Павлика Морозова правдивая, история умалчивает. Исследователи, писатели и журналисты продолжают изучать дело 100-летней давности, надеясь добраться до истины. Рассчитывая обнаружить зацепки, они отправляются к месту смерти Павла и Федора.

Тем временем село Герасимовка медленно вымирает. По статистике 2022 года, в нем проживают всего 288 человек. На сегодняшний день кажется маловероятным, что настоящая история Павлика Морозова когда-нибудь станет достоянием общественности.

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