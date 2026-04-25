25 апреля 2026 в 22:17

Глава оппозиционной партии Польши призвал перестроить власть в стране

Польше необходима глубокая перестройка государственного устройства и смена нынешней власти, заявил на партийной конференции «Альтернатива 2.0» председатель крупнейшей оппозиционной партии страны «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Политик охарактеризовал текущую ситуацию в стране как «состояние паралича», сообщает Wirtualna Polska.

Качиньский подчеркнул, что Польша нуждается в создании «иначе организованного государства» и устранении из политической элиты тех, кто игнорирует установленные правила. По его словам, страна полностью зависима от внешних факторов, что создает угрозы практически во всех сферах жизни.

В качестве первоочередных мер лидер PiS назвал развитие искусственного интеллекта, реформу образования для укрепления идентичности, а также возврат к программе использования капитала, сосредоточенного в частных и государственных компаниях. Особое внимание Качиньский уделил информационному суверенитету, призвав развивать отечественные облачные технологии и цифровые платформы, чтобы снизить зависимость от иностранных решений.

Конференция «Альтернатива 2.0» рассматривается наблюдателями как начало активной подготовки PiS к борьбе за возвращение власти. Качиньский делает ставку на мобилизацию патриотических сил и технологическое обновление страны.

Ранее сообщалось, что Польша, Бельгия и Болгария в разгар весны продолжают отбирать газ из своих подземных хранилищ. Ситуация с критически низким уровнем заполненности европейских ПХГ усугубляется, что создаст сложности при заполнении хранилищ к зиме и добавит неопределенности на газовом рынке.

