Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы Вспоминаем крупнейший теракт в истории человечества спустя 22 года после трагедии

Фото: picture-alliance/dpa/TASS

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

11 сентября 2001 года группа смертников захватила четыре пассажирских самолета, направляющихся в штат Калифорния, США. Результатом нападения стал крупнейший по числу жертв теракт в истории. Рассказываем про трагедию, развернувшуюся 22 года назад: восстанавливаем хронологию событий и объясняем, почему не все верят в официальную версию случившегося.

Захват пассажирских лайнеров 11 сентября 2001 года

Утром 11 сентября 2001 года 19 мужчин в возрасте от 20 до 33 лет разделились на четыре группы и поднялись на борт пассажирских лайнеров. Среди них были граждане Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ливии. Как минимум один член каждой группы ранее обучался пилотированию.

Все 19 мужчин принадлежали к террористической организации «Аль-Каида» (запрещена на территории РФ). Ликвидировав пилотов, террористы изменили курс лайнеров и направились к целям. Их мишенями стали:

Северная башня Всемирного торгового центра (ВТЦ-1). Boeing врезался в здание в 08:46 утра, разрушив 94–98-й этажи постройки.

Южная башня, она же ВТЦ-2. Второй «близнец» был атакован в 09:03 утра. Самолет врезался в небоскреб на уровне 78–85-го этажей.

Пентагон. Штаб-квартира Министерства обороны США была атакована в 09:37. Самолет разрушил западное крыло здания.

Капитолий. Четвертый самолет не достиг предполагаемой цели. В 10:03 он разбился в поле на юго-западе Пенсильвании. Считается, что крушение произошло, когда пассажиры предприняли попытку собственноручно остановить террористов.

Фото: Imago/TASS Трагедия 11 сентября 2001 года: как рушились башни-близнецы

Трагедия 11 сентября 2001 года: как рушились башни-близнецы

Цели террористов были уничтожены менее чем за два часа. Северная башня простояла 1 час 41 минуту. Многочисленные повреждения и ударная волна, вызванная самолетом, — не единственные причины ее падения. На здание вылилось более 80 тонн авиационного керосина. Постройку охватил огонь. Пожар, следуя официальной версии произошедшего, повредил внутренний стальной каркас башни.

Второй небоскреб простоял еще меньше — 55 минут. Само обрушение постройки длилось всего 10 секунд. Накануне падения, после первой атаки на ВТЦ, работники Южной башни попытались покинуть здание. Но администрация ВТЦ-2 потребовала, чтобы все оставались на своих местах.

11 сентября обрушилась и другая башня, входившая в комплекс ВТЦ. Это так называемый седьмой корпус торгового центра. Следуя отчету FEMA, здание было повреждено обломками северного «близнеца». Разрушения спровоцировали пожар, который и привел к обрушению седьмого корпуса.

Самолет, врезавшийся в здание Пентагона, также спровоцировал мощный пожар. В день трагедии западное крыло штаб-квартиры находилось на ремонте, и большинство офисов пустовало. Эта счастливая случайность позволила избежать еще большего количества жертв.

Выживших извлекали из-под обломков 23 часа. В спасательной операции участвовало как минимум 100 поисковых собак. Параллельно с поисками шла расчистка завалов на месте падения башен-близнецов. Она стартовала 11 сентября и продлилась восемь месяцев. Огонь, охвативший обломки ВТЦ, был потушен только спустя три месяца после трагедии.

2996 жизней: жертвы теракта 11 сентября 2001 года

Теракт 11 сентября 2001 года признан крупнейшим по числу жертв терактом в истории. Трагедия, приведшая к разрушению башен-близнецов и пожару в Пентагоне, унесла жизни более трех тысяч человек. В это число входят офисные работники ВТЦ, сотрудники Пентагона, пассажиры угнанных лайнеров, пожарные, парамедики, а также 19 террористов. Около 1100 тел так и не были опознаны.

Большинство жертв были работниками или посетителями торгового центра: там погибло приблизительно 2606 человек. Как минимум 200 из них выпрыгнули из окон горящих башен. Число раненых в терактах 11 сентября 2001 года превысило шесть тысяч.

С ходом времени количество пострадавших заметно выросло. Центры по контролю и профилактике заболеваний США называют цифру в 400 тысяч человек. Все они получили физические и эмоциональные травмы во время теракта 11 сентября 2001 года. В это число также входят люди, отравившиеся токсичным дымом. В течение года с момента трагедии у них развились хронические заболевания. Более чем у тысячи человек диагностировали онкологию.

Фото: Steve Wood - Code -/352232/Global Look Press Разрушенные башни-близнецы 11 сентября 2001 года

Кто устроил теракт, уничтоживший башни-близнецы

Серия терактов была осуществлена террористической организацией «Аль-Каида». За планирование и организацию атак отвечали Усама бен Ладен и Халид Шейх Мохаммед. Последний признавался, что именно ему принадлежит идея нападения на ВТЦ, Пентагон и Капитолий.

Усама бен Ладен сначала отрицал причастность к терактам 11 сентября 2001 года. Но позже он подтвердил, что ответственен за трагедию, разрушившую башни-близнецы. Косвенным подтверждением этому служит фетва бен Ладена, написанная им в 1998 году. Объявив «священную войну», бен Ладен провозгласил убийство граждан США «долгом каждого правоверного мусульманина».

Разрушение башен-близнецов и атака на Пентагон 11 сентября имели ряд причин. Террористы «Аль-Каиды» выступали против внешней политики США, а именно:

поддержки Израиля, оказываемой Штатами;

нахождения войск США на территории Саудовской Аравии.

События 11 сентября подтолкнули власти США и Великобритании начать войну с международным терроризмом. Операция получила название «Несокрушимая свобода». С целью ликвидации преступников армия Штатов вторглась в Афганистан. Эта война стала самой продолжительной в истории Америки: она закончилась 31 августа 2021 года.

Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Усама бен Ладен

Почему в падении башен-близнецов обвиняют Буша-младшего

Официальная версия, возлагающая ответственность за трагедию на «Аль-Каиду», устроила далеко не всех. Существует теория, следуя которой, падение башен-близнецов 11 сентября было подстроено властями Штатов.

Основным аргументом в пользу этой версии является полное, а не частичное обрушение башен-близнецов. Оно и вызвало подозрения. Упавшие небоскребы нанесли Манхэттену относительно небольшой урон. Они сложились как карточный домик. Так выглядит контролируемый снос аварийных зданий.

Для планового уничтожения построек используются мощные взрывные устройства. Именно они, следуя неофициальной версии, стали причиной обрушения небоскребов. Однако вызывает сомнение, что террористы могли установить настолько крупные бомбы и остаться незамеченными.

Возникает закономерный вопрос: с какой целью власти США организовали теракты? Чаще всего трагедию 11 сентября 2001 года называют провокацией для старта афганской и иракской кампаний. А так называемый «Патриотический акт», призванный предотвращать террористические акты, дал правоохранительным органам право следить за частной жизнью американцев.

Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont/Global Look Press Джордж Уокер Буш

Альтернативные объяснения причин теракта 11 сентября 2001 года

Существуют и другие конспирологические теории, объясняющие обрушение башен-близнецов в сентябре 2001 года. Самой популярной из них является целенаправленное уничтожение зданий с целью обогащения. За два месяца до трагедии арендатором всех трех рухнувших высоток ВТЦ стал Ларри Сильверстайн.

Американский миллиардер арендовал небоскребы на 99 лет. Первый взнос составил $30 миллионов. При этом Сильверстайн успел застраховать высотки на $3,5 миллиарда каждую. Пока американская армия воевала в Афганистане, Сильверстайн сражался с судами. И весьма успешно: страховая компания выплатила бизнесмену $8 миллиардов, признав атаки на Южную и Северную башни двумя отдельными террористическими актами.

Существует мнение, что Сильверстайн действовал не только в собственных, но и в государственных интересах. В начале двухтысячных башни-близнецы стали приносить убытки. На их снабжение уходили миллиарды долларов. А контролируемый снос зданий мог вызвать протесты из-за негативного влияния на здоровье горожан. Таким образом, теракт «решил» насущную проблему.

Что находится на месте башен-близнецов сейчас

Сейчас на месте башен-близнецов располагаются Музей 11 сентября и мемориальные бассейны из черного мрамора. Стены бассейнов испещрены именами людей, погибших в ходе теракта и из-за его последствий. Мемориал окружен дубовой аллеей. Он обошелся властям США в $500 миллионов.

На момент написания статьи идет подготовка к строительству небоскреба, получившего название «Всемирный торговый центр 2». Он будет располагаться рядом с Национальным мемориалом. Первый проект здания был составлен еще в 2007 году, но по ряду причин работа над ним началась только 13 лет спустя.

Предполагается, что будущее 88-этажное здание будет достигать 411 метров в высоту. Большую часть небоскреба займут офисные помещения. Первые этажи выделят под вестибюли метро и торговые ряды.

Фото: Allan Tannenbaum for CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Национальный мемориал и Музей 11 сентября

11 сентября 2001 года в массовой культуре

11 сентября 2001 года — черный день в истории человечества. Трагедия запечатлена не только на мемориалах, но и в искусстве. Она стала темой романов «Мертвый воздух» Иэна Бэнкса, «Чрезвычайно громко и невероятно близко» Джонатана Сафрана Фоера, «Распознавание образов» Уильяма Гибсона и многих других.

Кинематограф также не обошел события 11 сентября стороной. Теракт и его последствия нашли отображение в ряде художественных фильмов. В их числе:

драма «Помни меня» с Робертом Паттинсоном;

триллер «Ее сердце» с Анджелиной Джоли;

цикл короткометражек «11 сентября»;

драма «Мавританец» с Джоди Фостер и Бенедиктом Камбербэтчем;

боевик «Кавалерия» с Крисом Хемсвортом и другие.

Памяти жертв трагедии посвящены десятки документальных лент, музыкальных композиций, театральных постановок, а также картин и инсталляций.

11 сентября 2001 года — трагедия не только для Соединенных Штатов, но и для всего человечества. Возможно, годы спустя станут известны истинные причины теракта. А пока остается отдать дань памяти жертвам преступления и тем, кто лишился жизней ради спасения пострадавших.

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