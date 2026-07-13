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13 июля 2026 в 03:53

Россиянам назвали три способа увеличить размер будущей пенсии

Иванова-Швец: свою пенсию можно увеличить через корпоративные программы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россияне могут увеличить размер будущей пенсии тремя способами, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Одним из вариантов является работа в компании.

Тогда средства на будущую пенсию будут формироваться не только за счет отчислений в Социальный фонд, но и с помощью взносов работодателя на личный счет сотрудника. Иванова-Швец отметила, что увеличить будущие выплаты можно и самостоятельно. Для этого можно стать участником программы долгосрочных сбережений, куда ко взносам гражданина добавляются средства государственного софинансирования.

Еще одним способом эксперт назвала заключение договора с негосударственным пенсионным фондом. В этом случае гражданин может самостоятельно делать пенсионные отчисления по индивидуальному графику.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области за последний год наблюдался самый значительный рост средней заработной платы в России. Согласно анализу статистических данных, средние доходы жителей региона увеличились почти на 40 тыс. рублей.

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