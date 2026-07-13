США за сутки провели через Ормуз 20 коммерческих судов

Американские военные за последние сутки обеспечили проход через Ормузский пролив 20 коммерческих судов, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного чиновника. По его словам, еще несколько таких же кораблей самостоятельно пересекли пролив.

Ранее в Иране произошла серия взрывов на фоне ударов со стороны Соединенных Штатов. Сообщается, что в результате обстрела повреждена вышка связи возле города Сирик. Тогда же Иран начал серию ударов по целям США на Ближнем Востоке. Кроме того, Корпус стражей Исламской революции заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.

До этого Равид сообщил, что США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. По его словам, эти действия стали ответом на выстрелы Корпуса стражей Исламской революции по судну в проливе.

Кроме того, администрация США потребовала от Ирана публично подтвердить, что Ормузский пролив остается открытым. По предоставленным данным, Вашингтон также ожидает от Тегерана объявления о прекращении обстрелов коммерческих судов.