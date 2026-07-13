Фура протаранила автомобили на трассе в Мексике В Мексике 16 человек погибли в массовом ДТП с грузовиком

Не менее 16 человек погибли в результате крупного ДТП на автодороге Гвадалахара — Тепик в Мексике, сообщает газета Excelsior со ссылкой на Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям штата Наярит. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Предварительно установлено, что грузовик не смог затормозить и на скорости врезался в несколько автомобилей, которые остановились на трассе из-за предыдущей аварии. В итоге возник пожар, что осложнило спасателям работу.

Также тяжелые ранения получили двое сотрудников Национальной гвардии Мексики. Сам водитель задержан. По данным экстренных служб, число погибших может увеличиться, поскольку поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее стало известно, что движение на трассе М-11 в Ленинградской области в сторону Санкт-Петербурга было затруднено из-за аварии с участием двух грузовых автомобилей. По предварительным данным, столкновение произошло на 596-м километре магистрали.

До этого 10 человек были госпитализированы после опрокидывания вахтового автомобиля на Чукотке. Еще четверых пострадавших после осмотра отпустили на амбулаторное лечение. Госпитализированные доставлены в Билибинскую районную больницу с травмами легкой и средней степени тяжести.