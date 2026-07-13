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13 июля 2026 в 04:51

Нетаньяху вспомнил, как Грэм не сдержал ярость

Нетаньяху заявил, что Грэм разгневался во время их последнего разговора

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: IMAGO/MICHAEL BIHLMAYER/Global Look Press
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с американским сенатором Линдси Грэмом, когда он не смог сдержать свои эмоции, передает телеканал Fox News. Премьер подчеркнул, что политик резко отреагировал на его позицию.

Нетаньяху, как он сам вспоминает, сообщил Грэму, что Израиль способен самостоятельно обеспечивать себя необходимыми ресурсами и защищать свои интересы. Однако сенатор с этим не согласился, выступил против этой позиции и вышел из себя.

Как добавил Нетаньяху, несмотря ни на что, он может назвать его «необыкновенным другом» Израиля. Премьер подчеркнул роль сенатора в отношениях с еврейским государством.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, назвав его «одним из величайших» людей, которых он когда-либо знал. Он отметил, что покойный был настоящим патриотом и всегда находился на рабочем посту.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть Грэма, также выразив свои соболезнования. По его словам, Грэм 10 раз посещал Украину, а украинские власти при этом поддерживали с ним постоянный диалог.

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