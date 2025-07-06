Пассажир из Судана больше месяца живет в аэропорту Стамбула Havasosyalmedya: пассажир из Судана застрял в аэропорту Стамбула на 41 день

Пассажир из Судана застрял в международном аэропорту Стамбула после отмены его рейса, он живет на территории воздушной гавани уже 41 день, сообщает онлайн-платформа турецкой гражданской авиации Havasosyalmedya. Мужчина не может вернуться домой из-за несоответствия требованиям для въезда в Турцию. Кроме того, у него нет средств на покупку нового билета.

История, похожая на фильм о терминале аэропорта (фильм «Терминал» с Томом Хэнксом в главной роли. — NEWS.ru), хотя счастливый конец еще не наступил, проблема все еще продолжается. Речь о пассажире из Судана, судьба которого буквально висит в воздухе в аэропорту Стамбула после того, как его стыковочный рейс был отменен, — говорится в публикации.

По данным онлайн-платформы, в похожей ситуации оказались и другие пассажиры. При этом миграционные власти Турции уже связались с жителем Судана.

Ранее появилась информация, что пассажиры застряли в аэропорту Шереметьево. Они не могут вылететь из Москвы, несмотря на снятие Росавиацией временных ограничений на полеты. В частности, были задержаны рейсы из Москвы в Апатиты и Екатеринбург.