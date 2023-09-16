Названа причина потери ВСУ до 90% личного состава за год Военэксперт Матвийчук: ВСУ потеряли 90% бойцов за год из-за плохой подготовки

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ потеряли за последний год до 90% бойцов убитыми и ранеными из-за недостаточной подготовки личного состава. По его словам, на ситуацию повлияло отсутствие у ВСУ авиа- и артиллерийского прикрытия.

Обученность состава и прикрытие личного состава за счет артиллерийских и авиационных ударов. Вспомним войну в Ираке — из 100 американских бойцов гибли один-два. А здесь 80–90%, значит, ВСУ бросали в бой неподготовленные подразделения, как во время Первой мировой войны, когда пехота шла без прикрытия артиллерии или пулеметов, — считает Матвийчук.

Он не исключил, что у ВСУ нет мощных артиллерийских систем и превосходства в воздухе.

Ранее и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что Вооруженные силы Украины за год потеряли до 90% личного состава, пополнившего ряды ВСУ осенью прошлого года. Он пожаловался, что план по мобилизации выполнен только на 13%, тогда как украинские войска нуждаются в пополнении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у контрнаступления ВСУ не будет «хеппи-энда», поскольку украинская армия уже потеряла много людей. Он отметил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, утверждающих о безвременной ее поддержке. Политик предположил, что стране из-за этого предстоит перейти на полностью милитаризованную экономику.