Украинский военком случайно проговорился о реальных потерях ВСУ Украинский военком: ВСУ за год потеряли до 90% личного состава

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины за год потеряли до 90% личного состава, пополнившего ряды ВСУ осенью прошлого года, заявил и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной, передает украинское издание «Полтавщина». В ходе сессии горсовета он пожаловался, что план мобилизации выполнен только на 13%, тогда как украинские войска нуждаются в пополнении.

Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10–20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя, — сказал Бережной.

Он предложил установить в районах Полтавы пункты с представителями местной власти, которые помогали бы «установить наличие военнообязанного». Военком также анонсировал появление в регионе «большой механизированной бригады».

Ранее Зеленский заявил, что у контрнаступления ВСУ не будет «хеппи-энда», поскольку украинская армия уже потеряла много людей. 10 сентября президент Украины заявил в интервью журналу Economist, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, утверждающих о безвременной ее поддержке. Он предположил, что стране из-за этого предстоит перейти на полностью милитаризованную экономику.