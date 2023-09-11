«Хэппи-энда не ждите»: Зеленский об итогах контрнаступления для ВСУ Зеленский признал, что не верит в положительные итоги контрнаступления ВСУ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

У контрнаступления ВСУ не будет «хэппи-энда», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN. Он отметил, что украинская армия уже потеряла много людей.

Все мы хотим успеха, хэппи-энда <...>. Это касается контрнаступления. Это не кино со счастливым концом, у нас не будет хэппи-энда, мы потеряли много людей, — сказал Зеленский.

10 сентября президент Украины заявил в интервью журналу Economist, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, утверждающих о безвременной ее поддержке. Он предположил, что стране из-за этого предстоит перейти на полностью милитаризованную экономику.

По его словам, если Украине грозит «конфликт на истощение», то информацию о переходе украинской экономики на милитаризованные рельсы еще предстоит донести до граждан страны. Зеленский не пояснил, как это будет сделано.

Президент Украины добавил, что он морально готов к такому переходу, но станет это обсуждать с украинцами, только когда слабость украинской экономики в глазах западных партнеров станет «тенденцией». Зеленский считает, что такой момент пока не наступил.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день шаги Вооруженных сил Украины по части контрнаступления «наверняка быстрее», чем введение санкций против России. Таким образом он ответил партнерам, требующим от Киева ускорить процесс наступления.