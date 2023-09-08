На сегодняшний день шаги Вооруженных сил Украины по части контрнаступления «наверняка быстрее», чем введение санкций против России, заявил президент Владимир Зеленский во время панельной дискуссии на 18-й встрече Ялтинской европейской стратегии. Таким образом он ответил партнерам, требующим от Киева ускорить процесс наступления. Слова президента опубликованы на его официальном сайте.
Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодняшний день наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты, — заявил Зеленский.
Конфликт постепенно замедляется, Украина замечает это, добавил президент. В связи с этим замедляются и усложняются все сопутствующие процессы — от введения санкций и выделения оружия до наступления.
Вместе с тем Зеленский отметил поддержку Украины со стороны государств-партнеров. По его словам, союзники не просто помогают Киеву, но и обеспечивают безопасность и свободу собственных граждан.
Ранее экс-советник Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор заявил, что наступление ВСУ потерпит «полное фиаско». По его словам, ВС РФ продвигаются на северо-востоке Украины, и в конечном итоге они окружат Харьков.