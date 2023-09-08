Зеленский ответил союзникам, обвиняющим Киев в медлительности наступления Зеленский: контрнаступление ВСУ опережает новые санкции против России

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

На сегодняшний день шаги Вооруженных сил Украины по части контрнаступления «наверняка быстрее», чем введение санкций против России, заявил президент Владимир Зеленский во время панельной дискуссии на 18-й встрече Ялтинской европейской стратегии. Таким образом он ответил партнерам, требующим от Киева ускорить процесс наступления. Слова президента опубликованы на его официальном сайте.

Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодняшний день наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты, — заявил Зеленский.

Конфликт постепенно замедляется, Украина замечает это, добавил президент. В связи с этим замедляются и усложняются все сопутствующие процессы — от введения санкций и выделения оружия до наступления.

Вместе с тем Зеленский отметил поддержку Украины со стороны государств-партнеров. По его словам, союзники не просто помогают Киеву, но и обеспечивают безопасность и свободу собственных граждан.

Ранее экс-советник Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор заявил, что наступление ВСУ потерпит «полное фиаско». По его словам, ВС РФ продвигаются на северо-востоке Украины, и в конечном итоге они окружат Харьков.