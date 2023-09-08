Экс-советник Пентагона предсказал контрнаступлению ВСУ полное фиаско Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что российские войска окружат Харьков

Фото: МО РФ

Экс-советник Пентагона, полковник США Дуглас Макгрегор заявил в интервью немецкому Youtube-каналу Die Weltwoche, что российские силы окружат Харьков после наступления Вооруженных сил Украины. По его мнению, осуществляемые киевскими войсками действия терпят «полное фиаско».

[Российские войска] медленно продвигаются на севере в восточной части Украины, в конечном итоге они продвинутся дальше на восток, а затем на север и окружат Харьков <...> Это полное фиаско [Украины], — считает Макгрегор.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина не может остановить наступление из страха перед Западом. По его мнению, отказ Киева от наступления лишит его вооружений, необходимых для выживания в текущем конфликте. Риттер отметил, что Вашингтону важно увеличить потери Москвы, поэтому его не волнуют потери Украины, которую «толкают вперед».

7 сентября наемник из США Мэттью Вандайк сообщил, что Вооруженные силы Украины планируют новое наступление летом 2024 года. По его словам, украинские войска намерены задействовать в атаке американские истребители F-16. Он также обратил внимание, что хорошо укрепленная российская линия обороны, обложенная минными полями, всерьез осложнила задачу ВСУ.