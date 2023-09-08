В США объяснили, почему Украина не может остановить наступление Риттер: страх перед Западом не позволяет Украине остановить наступление

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина не может остановить наступление из страха перед Западом, заявил в интервью каналу New Rules бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его мнению, отказ Киева от наступления лишит его вооружений, необходимых для выживания в текущем конфликте.

Риттер отметил, что Вашингтону важно увеличить потери Москвы, поэтому его не волнуют потери Украины, которую «толкают вперед».

Если украинцы откажутся, решат остановиться, чтобы вернуться к обороне, быть умнее в использовании своих ценных ресурсов, то они не получат истребители F-16, танки и вооружения, необходимые для того, чтобы выжить в этом конфликте. Поэтому они должны жертвовать всем сейчас, надеясь, что у них останется хоть что-то, — пояснил экс-разведчик.

Он указал на то, что потерь среди украинских военных больше, чем «количество американских солдат в Европе». Такой масштаб жертв подтверждает безответственную политику НАТО.

По мнению Риттера, Украина могла избежать такой ловушки. Для этого ее президенту Владимиру Зеленскому следовало изначально не ввязываться в данный конфликт или воспользоваться теми возможностями, которые имелись для его прекращения, в том числе переговорами в марте 2022 года, считает экс-разведчик.

Ранее Скотт Риттер усомнился в возможности главы Госдепа США Энтони Блинкена говорить об успехах Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления, не побывав на передовой. По его мнению, куда бы дипломат ни поехал на передовой, он погибнет. Это именно то, что происходит с украинскими военнослужащими, находящимися там — они погибают, отметил экс-разведчик.