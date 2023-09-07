В США ответили на слова Блинкена об успешном контрнаступлении ВСУ Офицер Риттер: Блинкен не может говорить об успехах ВСУ, не побывав на передовой

Глава Госдепа США Энтони Блинкен не может говорить об успехах Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления, не побывав на передовой, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер. По его мнению, куда бы дипломат ни поехал на передовой, он погибнет.

Блинкен не может поехать на фронт. Пусть попробует побывать в Работино <...> — он там погибнет. Он может поехать в Бахмут, но он и там погибнет. <...> Это именно то, что происходит с украинскими военнослужащими, находящимися там — они погибают, — сказал американский разведчик.

Госсекретарь США в ходе своего визита в Киев заявил, что Вашингтон видит «заметный прогресс» в наступлении украинских войск. Свою поездку в Киев дипломат объяснил необходимостью продемонстрировать «постоянную и решительную поддержку Украины» со стороны Соединенных Штатов. Он также подчеркнул, что американские власти «полны решимости» продолжать работу над восстановлением украинской экономики.

Блинкен также отметил, что администрация американского лидера выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд. Часть средств, по его словам, будет направлена, в частности, на усиление противовоздушной обороны Украины.