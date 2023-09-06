«Заметный прогресс»: Блинкен похвалил Киев за контрнаступление Блинкен заявил о прогрессе в контрнаступлении ВСУ

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины добились определенных результатов в рамках контрнаступления, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев. По его словам, которые приводит CNN, речь идет о «заметном прогрессе». При этом чиновник не уточнил, что именно имеет в виду.

Мы наблюдаем заметный прогресс в контрнаступлении, и это очень обнадеживает. Мы хотим убедиться, что у Украины есть всё, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и то, что ей нужно в долгосрочной перспективе, чтобы в будущем подобная агрессия больше не повторялась, — сказал Блинкен.

Свой визит в Киев чиновник объяснил необходимостью продемонстрировать «постоянную и решительную поддержку Украины» со стороны Соединенных Штатов. Он также подчеркнул, что американские власти «полны решимости» продолжать работу над восстановлением украинской экономики.

Ранее CNN также сообщал, что Блинкен во время своего визита в Киев может объявить о новом пакете военной помощи для Украины. Как утверждалось, речь может идти о сумме более $1 млрд.

В конце августа Блинкен также анонсировал новый пакет помощи на $250 млн. В него вошли управляемые ракеты AIM-9M для систем противовоздушной обороны, реактивные боеприпасы к РСЗО HIMARS, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 миллиметров.