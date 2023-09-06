США выделят Украине военную помощь на $1 млрд Блинкен: США выделят Украине $1 млрд в качестве военной помощи

Фото: МО Украины

Власти США выделят Украине дополнительную помощь на сумму более $1 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По его словам, которые приводит Reuters, эти средства будут направлены, в частности, на усиление противовоздушной обороны страны.

Сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более $1 млрд, включая $665,5 млн на военную и гражданскую помощь, — заявил Блинкен.

Ранее администрация президента США одобрила выделение Киеву военной помощи на сумму $175 млн. В рамках нее Киев получит дополнительное оборудование для систем противовоздушной обороны, противотанковое оружие, а также снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Представители Организации Объединенных Наций отреагировали на подобное решение США, заявив, что выступают против применения снарядов с обедненным ураном в любой точке планеты.

В свою очередь официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что снаряды с обедненным ураном не несут радиоактивной угрозы. Вашингтон рассчитывает, что эти боеприпасы позволят Вооруженным силам Украины быть более эффективными на поле боя.