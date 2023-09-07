В США предупредили о новом наступлении ВСУ Американский наемник Вандайк: ВСУ планируют новое наступление летом 2024 года

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины планируют новое наступление летом 2024 года, заявил в эфире Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк. По его словам, украинские войска намерены задействовать в атаке американские истребители F-16.

Авиация будет. F-16 уже в пути. Конфликт продлится до 2024 года. Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом, — заявил он.

Вандайк также обратил внимание, что хорошо укрепленная российская линия оборона, обложенная минными полями, всерьез осложнила задачу ВСУ, оказавшись для них неожиданным препятствием.

Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук отметил, что страны коллективного Запада понимают, что контрнаступление украинских войск завершилось провалом, но в то же время они не хотят это признавать. По словам специалиста, в Белом доме нашли выход из сложившейся ситуации и решили продолжить эскалацию конфликта. Именно по этой причине США позволяют Украине наносить удары по территории России с помощью беспилотников, считает он.

Также журналист Financial Times Джон Пол Рэтбон назвал отсутствие опыта у украинских сил одной из причин провала контрнаступления. Он отметил, что большая часть бойцов ВСУ не умела обращаться с поставленной западными союзниками Киева техникой.