В Британии нашли виновных в провале контрнаступления ВСУ FT: отсутствие опыта у ВСУ стало причиной провала контрнаступления

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Малоквалифицированные кадры ВСУ послужили одной из причин медленного и провального контрнаступления Украины, сообщил Financial Times журналист Джон Пол Рэтбон. По его словам, большая часть военнослужащих не умела обращаться с западной техникой.

Еще одной проблемой стало то, что Украина использовала недавно обученных солдат для проведения контрнаступления. И я думаю, что, если бы вас (интервьюера. — NEWS.ru), меня или большинство наших слушателей вытащили с улиц и дали четыре недели обучения на боевой машине пехоты Bradley, мы бы тоже не добились никаких успехов, — заявил Рэтбон.

Ранее военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины скоро подойдет к своему окончанию. По его словам, этому поспособствуют изменения погоды, сильная оборона российской армии и потери ВСУ западной техники.

До этого офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончится до конца сентября. По его словам, этот сценарий возможен из-за высоких потерь украинской армии и начала сезона дождей. Дэвис также указал, что крупномасштабное наступление ВСУ принесло незначительные успехи в некоторых регионах, однако со стратегической точки зрения линия соприкосновения почти не изменилась с начала 2023 года.