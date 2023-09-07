Бывший агент MI6 заявил о нежелании Запада признать провал ВСУ

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Страны Запада понимают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины окончилось провалом, однако не хотят этого признавать, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его мнению, в Белом доме нашли выход из сложившейся ситуации и решили продолжить эскалацию конфликта. Именно по этой причине США позволяют Украине наносить удары по территории России с помощью беспилотников, считает он.

Я думаю, что они признали [провал контрнаступления], в том числе и в Белом доме. Они не могут полностью закрыть на это глаза. Вопрос в том, принимают ли они этот факт, способны ли они его пережить и справиться с этим. Я в этом не уверен, — заявил Крук.

В то же время бывший агент MI6 отмечает, что тактика Белого дома в отношении России не работает. По его словам, нанесение ударов по российским территориям не пугает, а лишь сильнее ожесточает Москву. Крук подчеркивает, что все текущие действия США продиктованы тем, что они с трудом переживают провал контрнаступления ВСУ.

Американский политик и правозащитник Аджаму Барака ранее заявил, что Вашингтон продолжает конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию. Минские соглашения же использовались как «уловка», которая помогла подготовить Киев к противостоянию с Москвой. По его мнению, такому курсу правительства США нет никаких моральных оправданий.