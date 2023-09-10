Зеленский усомнился в искренности поддержки Запада Зеленский заявил, что начал сомневаться в искренности поддержки Киева Западом

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, утверждающих о безвременной ее поддержке. В интервью журналу Economist он предположил, что стране из-за этого предстоит перейти на полностью милитаризированную экономику.

У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, [когда они говорят]: «Мы всегда будем с вами» <...>. Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, если Украине грозит «конфликт на истощение», то информацию о переходе украинской экономики на милитаризированные рельсы еще предстоит донести до граждан страны. Зеленский не пояснил, как это будет сделано.

Президент Украины добавил, что он морально готов к такому переходу, но станет это обсуждать с украинцами, только когда слабость украинской экономики в глазах западных партнеров станет «тенденцией». Зеленский считает, что такой момент пока не наступил.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день шаги Вооруженных сил Украины по части контрнаступления «наверняка быстрее», чем введение санкций против России. Таким образом он ответил партнерам, требующим от Киева ускорить процесс наступления.