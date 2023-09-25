Массированный налет на российские регионы: как ВСУ атакуют РФ 25 сентября Российские регионы подверглись обстрелам и атакам украинских беспилотников. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru

Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку атаки украинского дрона в Тульской области. Российские военные предотвратили атаку беспилотника ВСУ по объектам в Брянской области. Министерство обороны России сообщило о сбивании четырех беспилотников над Черным морем и Крымом. Дроны самолетного типа также были уничтожены в Курской и Белгородской областях. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о трех пострадавших при обстреле села Новофедоровка Пологовского района Запорожской области. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

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Минобороны РФ заявило, что в ночь на 25 сентября российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Черным морем и Крымом. В ведомстве отметили, что все дроны были уничтожены. О последствиях на земле не сообщается.

Где сбили дроны ВСУ

Силы ПВО отразили попытку атаки БПЛА в Тульской области. По информации Министерства по региональной безопасности, инцидент произошел вечером 24 сентября. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Российские военные предотвратили атаку дрона ВСУ по объектам в Брянской области. Инцидент произошел вечером 24 сентября. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Позднее глава региона сообщил, что в ночь на 25 сентября ВСУ предприняли попытку новой атаки беспилотников. По словам Богомаза, силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два БПЛА самолетного типа.

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вечером 24 сентября в Курском районе сработала система ПВО. Позднее Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над регионом. Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ получили повреждения административное здание, 15 частных домов и четыре автомобиля. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Telegram-канал Baza сообщает, что сотрудники ФСБ обнаружили беспилотник с поврежденным крылом в лесу в Псковской области. Предполагается, что дрон светло-серого цвета упал несколько дней назад. В настоящее время место падения беспилотника оцеплено, проводится расследование. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Минобороны РФ сообщило, что 25 сентября около 09:00 мск система ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что дрон был сбит в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о трех пострадавших при обстреле села Новофедоровка Пологовского района Запорожской области. По его словам, удар был нанесен 24 сентября при помощи ракет. Также 24 сентября в результате обстрела украинскими военными города Токмака Запорожской области погиб один человек. По словам Рогова, еще 11 человек пострадали, среди них есть дети. Он уточнил, что ракета ударила по крыше пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда по селу Наумовка. По его словам, в селе Ближнее сбит украинский БПЛА. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В селе Стрелецком после работы ПВО выявлены повреждения кровли в одном частном домовладении.

Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Долгое. Всего зафиксировано два прилета. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Волоконовском районе на окраине села Нового сброшенный с дрона осколочный боеприпас попал в проезжающий КамАЗ. Водитель получил легкую контузию и осколочные ранения, самостоятельно обратился в центральную районную больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Фото: t.me/vvgladkov

Также под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По словам Гладкова, пострадали два человека: у одной женщины легкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Прямым попаданием снаряда разрушена хозпостройка, также повреждены окна, кровля и забор частного домовладения.

«В Краснояружском районе по окраинам поселка Прилесье и села Графовка выпущено по два артиллерийских снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. Также под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Илек-Пеньковка — установлено три прилета. Обошлось без последствий, — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено девять минометных снарядов, по селу Вознесеновка — пять, по международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Шебекино» — три минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

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