В Курской области сработала система ПВО Старовойт: в Курском районе сработала система ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курском районе Курской области сработала система ПВО, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт. Он призвал жителей сохранять спокойствие. Немногим позже в МО РФ добавили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над областью.

В Курском районе вновь сработала система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие, — написал он.

24 сентября Минобороны России подтвердило, что днем 24 сентября украинские беспилотники самолетного типа пытались атаковать Курскую и Белгородскую области. В ведомстве подчеркнули, что оба дрона были сбиты силами противовоздушной обороны. О последствиях на земле не сообщается.

Утром 24 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал административное здание в центре Курска. По его словам, в результате нападения частично пострадала крыша здания. О пострадавших он не рассказал. Также он не уточнил, какое конкретно административное здание атаковал украинский дрон. Сегодня в Курске отмечается День города.

Позднее Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жителей Курска сообщил, что в городе прогремела серия взрывов. Они отметили, что после хлопков в небе появился дым. Как уточнил Старовойт, в городе работает ПВО. По данным Telegram-канала SHOT, в Курске был сбит второй за сутки беспилотник.