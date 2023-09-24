Минобороны подтвердило атаки дронов ВСУ на Курскую и Белгородскую области

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Минобороны России в Telegram подтвердило, что днем 24 сентября украинские беспилотники самолетного типа пытались атаковать Курскую и Белгородскую области. В ведомстве подчеркнули, что оба дрона были сбиты силами противовоздушной обороны. О последствиях на земле не сообщается.

24 сентября около 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями, — говорится в сообщении Минобороны.

Утром 24 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал административное здание в центре Курска. По его словам, в результате нападения частично пострадала крыша здания. О пострадавших он не рассказал. Также он не уточнил, какое конкретно административное здание атаковал украинский дрон. Сегодня в Курске отмечается День города.

Позднее Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жителей Курска сообщил, что в городе прогремела серия взрывов. Они отметили, что после хлопков в небе появился дым. Как уточнил Старовойт, в городе работает ПВО. По данным Telegram-канала SHOT, в Курске был сбит второй за сутки беспилотник.

Кроме этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке украинского беспилотника на поселок Новый в Волоконовском районе. По его словам, дрон сбросил бомбу на проезжающий автомобиль. В результате нападения пострадал один человек. Позднее глава региона сообщил о повторной атаке БПЛА на Белгородскую область. Он уточнил, что дрон был сбит на подлете к области силами ПВО.