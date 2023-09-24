Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области Гладков: водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ на поселок Новый

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об атаке украинского беспилотника на поселок Новый в Волоконовском районе. По словам губернатора, пострадал один человек. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Поселок Новый Волоконовского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона, который сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. Есть один пострадавший — водитель КамАЗа, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что мужчина самостоятельно обратился в центральную районную больницу. У него диагностировали осколочные ранения и легкую контузию. После оказания необходимой помощи водитель был отпущен домой на амбулаторное лечение.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе Белгорода системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа, летевший на высоте около 500 метров. По данным канала, пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли хутор Валковский Белгородского района. По его словам, в результате удара в одном частном доме были выбиты стекла, также повреждена крыша сарая. Пострадавших нет.