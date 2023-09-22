Украинские военные обстреляли хутор под Белгородом Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора Валковский

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские военные обстреляли хутор Валковский Белгородского района, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате удара в одном частном доме были выбиты стекла, также повреждена крыша сарая. Пострадавших нет.

Под обстрел ВСУ попал хутор Валковский Белгородского района. Пострадавших нет. Осколками снаряда выбиты окна в одном частном домовладении, а также повреждена крыша сарая. На месте работают оперативные службы, подворовой обход территории продолжается, — написал Гладков.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли село Наумовка в Белгородской области из пулеметов и минометов. По информации канала, украинские военные атаковали населенный пункт с помощью 20 мин калибра 60 мм, а также совершили около 100 выстрелов из пулемета Калашникова. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого Гладков сообщал, что один человек погиб в результате обстрела населенного пункта Максимовка в Белгородской области. По его словам, погибший мужчина во время обстрела проезжал на машине по трассе. От полученных ранений он скончался на месте, врачи не успели оказать ему помощь. Еще один мужчина числится пострадавшим, он также ехал по трассе. Он был госпитализирован.