Беспилотник самолетного типа сбили под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что на подлете к Белгороду системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа. По данным канала, пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Канал отмечает, что дрон уничтожили в четыре утра 23 сентября, он летел на высоте около 500 метров.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли пункт автомобильного пропуска Нехотеевка в Белгородской области. По данным канала, украинские военные выпустили шесть мин калибра 82 мм. Пострадавших и разрушений нет. По предварительной информации, обстрел вели из села Гоптовка Харьковской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли хутор Валковский Белгородского района. По его словам, в результате удара в одном частном доме были выбиты стекла, также повреждена крыша сарая. Пострадавших нет.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли село Наумовка в Белгородской области из пулеметов и минометов. По информации канала, украинские военные атаковали населенный пункт с помощью 20 мин калибра 60 мм, а также совершили около 100 выстрелов из пулемета Калашникова. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.