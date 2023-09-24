Один человек погиб при попадании ракеты в пятиэтажный жилой дом в Токмаке Рогов: один человек погиб при попадании ракеты в пятиэтажный жилой дом в Токмаке

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram сообщил, что один человек погиб в результате обстрела украинскими военными города Токмака Запорожской области. По его словам, еще 11 человек пострадали, среди них есть дети. Он уточнил, что ракета ударила по крыше пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В результате обстрела Токмака в период с 13:30 до 13:40 попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя. <...> Один человек погиб и не менее одиннадцати ранены — все они мирные жители Токмака, — сказал Рогов.

Он добавил, что при обстреле ВСУ были повреждены газопровод и электропровода в Тихом переулке. По словам Рогова, северная насосная станция была отключена от электроснабжения. Также в городе стала плохо ловить сеть.

Ранее украинский бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что наступление осенней распутицы не остановит контрнаступление ВСУ. Он пообещал, что вскоре последует большой прорыв украинских войск, перед которыми стоит цель — войти в запорожский город Токмак.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продолжится осенью и зимой. По его словам, будет сделано все возможное для преодоления трудностей плохой погоды.