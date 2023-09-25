Система ПВО уничтожила два беспилотника над Белгородской областью

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Система ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны РФ. Атака была предотвращена примерно в 09:00 по московскому времени.

25 сентября около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью, — сообщили в Минобороны.

О предотвращении атаки в Telegram написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что БПЛА был сбит в Грайворонском городском округе.

Сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — рассказал Гладков.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ 25 сентября обнаружили беспилотник с поврежденным крылом в лесу в Псковской области. Предполагается, что летательный аппарат светло-серого цвета упал несколько дней назад. Место падения было оцеплено для проведения следственных мероприятий.