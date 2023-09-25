Беспилотник с поврежденным крылом обнаружен в Псковской области

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Сотрудники ФСБ обнаружили беспилотник с поврежденным крылом в лесу в Псковской области, сообщает Telegram-канал Baza. Предполагается, что дрон светло-серого цвета упал несколько дней назад. В настоящее время место падения беспилотника оцеплено, проводится расследование. В Министерстве обороны РФ пока не комментируют данную информацию.

Дрон был обнаружен неподалеку от населенного пункта Суховерково, расположенного в нескольких километрах от границы с Латвией. Откуда и кем он был запущен, к настоящему моменту неизвестно. По одной из версий беспилотник мог быть запущен во время атаки Вооруженных сил Украины на аэродром в Пскове и сбит силами ПВО.

Как сообщалось ранее, российские силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника в небе над Черным морем. По данным Министерства обороны России, все дроны самолетного типа, которые Киев планировал использовать для террористической атаки на Крым, были уничтожены. В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом сбили два дрона. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность российским военным за защиту.