В приграничном регионе сбили два дрона ВСУ Богомаз: в Брянской области сбиты два беспилотника ВСУ

Фото: МО РФ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram о ночной атаке ВСУ с помощью беспилотников. По его словам, российские военные сбили два дрона. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — написал губернатор.

Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают сотрудники экстренных служб. Глава региона также выразил благодарность военным.

Накануне вечером Министерство обороны России сообщило о предотвращении атаки украинского БПЛА по объектам в Брянской области. Дрон самолетного типа был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал об атаке украинского беспилотника на поселок Новый в Волоконовском районе. По словам губернатора, пострадал один человек. Минобороны России эту информацию не комментировало.