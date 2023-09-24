Российские военные пресекли атаку украинского БПЛА в Брянске Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские военные предотвратили атаку беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам в Брянской области, сообщает Минобороны РФ. Инцидент произошел вечером 24 сентября.

24 сентября около 22.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале уточнил, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе сработали системы ПВО. Он призвал жителей сохранять спокойствие. В дальнейшем в МО РФ добавили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над областью.

Также Минобороны России подтвердило, что днем 24 сентября украинские беспилотники самолетного типа пытались атаковать Курскую и Белгородскую области. В ведомстве подчеркнули, что оба дрона были сбиты силами противовоздушной обороны. О последствиях на земле не сообщается.