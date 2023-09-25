Над Крымом сбили четыре беспилотника ВСУ Минобороны: российская ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Крымом

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь на 25 сентября российские силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Черным морем и Крымом, рассказала в Telegram пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что все дроны были уничтожены. О последствиях на земле не сообщается.

Ночью 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские силы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ над Суражским районом. По его словам, в результате нападения пострадавших и разрушений нет.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что украинские БПЛА атаковали центральный район Курска. По его словам, в результате обстрела были повреждены несколько частных домов и административное здание, среди населения пострадавших нет.