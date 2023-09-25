ВСУ сообщили об уничтожении морского вокзала в Одессе Спикер ВСУ Гуменюк: морской вокзал в Одессе фактически уничтожен

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В результате взрывов в Одессе в ночь на 25 сентября получили повреждения морской вокзал и зернохранилище, сообщила в эфире телеканала «Рада» спикер оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк. Всего за ночь в Одессе произошло пять серий взрывов. Минобороны РФ не комментировало произошедшее.

Попали в зернохранилище. <...> И фактически уничтожен морской вокзал в Одессе, — рассказала спикер ВСУ.

Украинский телеканал «Общественное» ранее сообщал о пяти сериях взрывов, прозвучавших в Одессе. Также, по данным телеканала, две серии взрывов были слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Сообщалось и о том, что в Одессе огнем охвачено здание. Издание «Думская» позже уточнило, что крупный пожар в многоэтажном здании вспыхнул в то время, когда над городом и областью звучали многочисленные взрывы. Речь шла о гостинице в районе порта Одессы.

Ранее сообщалось о взрыве, который прогремел в заливе у Одессы в ночь на 23 сентября. В тот момент в Одесской области Украины объявлялась воздушная тревога. Тревожные сирены звучали и в соседней Николаевской области страны. Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге и в подконтрольном ВСУ Херсоне.